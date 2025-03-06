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川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

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川普國會演講嘲笑非洲國家賴索托「沒人聽過」 外長震驚：相當侮辱

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普4日在國會聯席會議演說。美聯社
美國總統川普4日在國會聯席會議演說。美聯社

美國總統川普4日發表第二任期內首次的國會聯席會議演說，為大砍外資金辯護時竟說，沒人聽過非洲小王國賴索托（Lesotho）。賴索托外交部長姆波喬安（Lejone Mpotjoane）隔天表示，他感到震驚與遭到侮辱，並指這只是川普「個人觀點」。

美聯社與路透報導，川普在演說中數落部分美國外援合約浪費錢，嘲笑「800萬美元在非洲國家賴索托推廣LGBTQI+，這個國家沒人聽過」，還盡力正確發音，坐在後面的副總統范斯與聯邦眾議院議長強生咧著嘴笑，在場的共和黨國會議員則哄堂大笑。

賴索托位於山區，人口約200萬，被川普的密友、科技大亨馬斯克出生地南非包圍，海拔最低點為1400公尺，號稱「天空王國」。

姆波喬安告訴記者，川普的言論相當侮辱，「我真的很震驚，我的國家可以被他國元首這樣說」。他說，「令人驚訝和失望的是，他宣稱沒人知道賴索托，其實美國在這裡有大使館」，並指「這只是他的個人觀點，不能一概而論」。

姆波喬安表示，「賴索托在全世界是如此重要和獨特的國家，我很樂意邀請川普總統及世界其他國家領袖前來賴索托」。他也認為，賴索托不是富裕的國家，川普似乎因此挑上了他們，但警告，「有朝一日，美國可能需要賴索托的支持」。

美聯社指出，馬斯克其實已在尋求賴索托支持。雖然馬斯克擔任政府效率部（DOGE）的主管，在拆解美國國際開發署（USAID）方面發揮了作用，但旗下星鏈網路衛星服務已申請在賴索托營運執照，賴索托也是該公司正在競標贏得合約的幾個非洲國家之一。

馬斯克在2024年9月聯合國大會場邊會晤了賴索托總理馬特卡內（Sam Matekane），同時試圖與該國做生意。馬特卡內則在「X」上傳一張兩人握手的照片，並寫到「令人興奮的發展就在前方」。賴索托通訊管理局則在2月表示，最近收到了星鏈競標為期10年的執照。

姆波喬安同時告訴記者，美國使館資助的一些民間組織確實致力於支持LGBT+社區，但美國也為賴索托的衛生和農業部門提供重要資金，國家正感受到美援資金削減的影響，衛生部門一直仰賴這些援助，但政府正在研究如何自給自足」。

姆波喬安表示，川普削減援助「是他的權力，我們必須接受這一點，但像那樣提及我的國家，相當不幸」。

非洲國家賴索托首都馬賽魯以東82公里的塔巴采卡區，年長婦女2022年10月7日投票後離開投票所。資料照片。美聯社
非洲國家賴索托首都馬賽魯以東82公里的塔巴采卡區，年長婦女2022年10月7日投票後離開投票所。資料照片。美聯社

川普 美國 馬斯克

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