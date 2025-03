台灣4作品入圍SXSW正式單元 唐鳳受邀聊民主

2025美國西南偏南藝術節(SXSW)7日起將於美國德州奧斯汀市舉辦,今年共有4組台灣團隊作品入圍大會正式單元,無任所大使唐鳳也受邀參與座談分享台灣民主化歷程。

西南偏南藝術節(SXSW)創立於1987年,上屆參與逾51萬人次,創造產值超過3億美元(約新台幣98億元),是集合互動科技、影視和音樂產業於一身的大型國際型展會。

文化部今天透過新聞稿指出,今年台灣也不缺席,入圍SXSW正式單元作品包括藝術家張碩尹工作室與英國共製作品Proof As If Proof Were Needed入圍SXSW電影XR競賽單元。

而綺影映畫與美日合製VR紀錄片「住所不明:福島今」及河床劇場「開房間VR三部曲」雙雙入圍SXSW電影XR焦點單元、國立陽明交通大學應用藝術研究所許峻誠教授研究室的「未來布袋戲劇場-沉浸式即時操偶系統」則入圍SXSW創新大獎「學生創新」項目。

文化部影視及流行音樂產業局主辦、群青娛樂製作的Taiwan Beats Showcase也已成為官方每年推薦的重點節目,本屆將帶領TRASH、鄭宜農、壞特?te、美秀集團、陳嫺靜、Andr等6組台灣音樂人,推動TaiwanBeats影響力。

文化內容策進院也以台灣館(Taiwan Pavilion)形式參展,於XR Expo展會中呈現多件文化內容作品,攜手電腦硬體大廠技嘉科技(GIGABYTE),向國際策展人、買家及發行商展示台灣在文化科技領域的發展潛力。

另外,台灣除了藝術作品入選外,現任無任所大使唐鳳亦受SXSW大會邀請,將以「權力歸於人民:促進公民參與的科技」為題參與座談,彰顯台灣民主化歷程與公民透過科技堅守民主價值的力量。