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嗆店員「希望川普驅逐你」！燒到不動產龍頭 資深房仲下場慘

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女子用餐後在信用卡簽單上留下種族歧視言論。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一名女子用餐後在信用卡簽單上留下種族歧視言論。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國總統川普上任後致力於驅趕非法移民，更加深大眾對種族歧視的敏感度。美國一名女子因為對餐廳服務生留下歧視字句遭到網友撻伐，最後還丟了工作。

根據《紐約郵報》報導，美國一名女子日前在墨西哥料理店用餐，對於餐廳服務顯然很不滿意，她不只沒有留下小費，還在信用卡簽單上留下咒罵字眼，甚至直言「我希望川普把你驅逐出境（I hope Trump deports you）」。

餐廳員工將這張帶有種族歧視意味的簽單發到社群上，引發網友怒火，而員工搜尋簽單上的名字後，發現這位客人是在房地產銷售龍頭「21世紀（Century 21）」工作27年的資深房仲

這名女房仲的私訊被灌爆，但她堅稱她的信用卡不見了，是遭人盜用，不過餐廳經理對比店內的監視器後，確認就是她本人進店消費，並親手寫下這些仇恨字眼，經理也證實，當天服務女房仲的服務生的確是美國公民。

21世紀同樣也接到不少投訴信件，對此21世紀表示已開除該房仲，並強調公司內不會容忍仇恨存在，「我們非常重視這個問題」。

小費 川普 房仲 種族歧視

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