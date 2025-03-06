川普2度執政首次國會演說 3660萬人收看

市調公司尼爾森（Nielsen）表示，美國總統川普4日晚間向國會兩院聯席會議發表演說，估計收視的電視觀眾達3660萬人。

美國總統在國會聯席會議的演說常被稱為國情咨文，但對於上任第一年的總統而言，這類演說即便具有相同目的，也不稱為國情咨文。

美聯社報導，尼爾森表示，這次演說的收視人數超過了去年3220萬人收看前總統拜登任內最後一次的國情咨文演說，卻不如他自己首度主政期間任何一次年度國情咨文演說的收視人數。

2017年川普以總統身分首次向國會發表演說，當時吸引4770萬人收看，此後觀看電視人數整體有所下降。尼爾森調查15家不同的電視網收視率，當中包括透過串流媒體轉播的頻道。

川粉最愛的福斯新聞頻道（Fox News Channel）收視人數獨占鰲頭，達1070萬人；美國廣播公司（ABC）630萬；哥倫比亞廣播公司（CBS）400萬；國家廣播公司（NBC）390萬；福斯廣播公司（Fox）270萬；美國有線電視新聞網（CNN）與MSNBC各190萬。

尼爾森表示，收看川普演說的觀眾中，71%為55歲以上的群體。