美數百外交官致函盧比歐 抗議裁撤國際開發總署

美國國務院與國際開發總署數以百計的外交官致函國務卿盧比歐（Marco Rubio）抗議解散國際開發總署，稱此舉削弱美國領導力與安全，並使得中國與俄羅斯得以填補權力真空。

路透社報導，美國國務院內部的「異議管道」，可讓外交官員匿名對政策表達疑慮。這些外交官預計將藉此提交的電報中說，川普政府1月20日凍結幾乎所有外國援助，不僅危及美國外交官員和海外部隊，也讓數以百萬計仰賴美援的海外民眾生命陷入險境。

一名不願具名的美國官員說，超過700人在這封信上連署。

根據路透社看到的副本，這封電報提到：「在沒有進行任何有意義的審查下，就做出凍結和終止對外援助合約與援助撥款的決定，將危及我們與關鍵盟友的夥伴合作關係、損及信任，並為對手伺機擴大影響力創造機會。」

川普奉行他所稱的「美國優先」施政方針，在他1月20日重返白宮時下令暫停所有對外援助90天。這項命令暫停了美國國際開發總署（USAID）在全球各地的行動，危及挽救生命的糧食與醫療援助的送達，並讓全球人道救援行動陷入混亂。

這封信件提到，「凍結救命援助已對全球各地數以百萬計民眾造成無可挽救的傷害與苦難」，又說儘管已發布關於救命計畫豁免的聲明，資金仍遭到切斷。

川普責成身價億萬的顧問馬斯克（Elon Musk）裁撤USAID，這是史無前例推動縮減聯邦政府規模的一環，兩人都認為USAID浪費開支與濫用資金。

這封信件提到：「對外援助不是慈善事業。相反的，這是能穩定區域、避免衝突和促進美國利益的戰略工具。」

被問到關於這封電報的問題時，國務院發言人說：「我們不會針對外洩的內部信件發表評論。」