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日經：川普2.0不會切斷台美關係 但更複雜且難預測

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片
台美關係示意圖。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普不分敵友祭出關稅措施，美國長期合作夥伴之一的台灣似也無法倖免。「日經亞洲」說，川普重返白宮後不會斬斷台美關係，但會讓它們變得更複雜、難以預測。

川普去年在競選期間，曾多次指控台灣「偷走」美國的晶片生意，並暗示台灣過度依賴美國的軍事保護，卻未支付應有的費用。

今年1月，川普進一步揚言要對台灣出口的半導體課徵100%關稅。本週稍早，台積電宣布加碼1000億美元（約新台幣3兆2915億元）投資美國半導體，顯示憂心忡忡的台灣正試圖安撫川普。

國防合作長期以來一直是台美關係的支柱，但川普的交易主義手法可能會使台灣面臨更大的財政壓力。在川普第一任期內，他的政府批准超過180億美元的對台軍售，其中包括F-16V戰鬥機和M1A2T戰車等主要國防裝備。

然而，川普認為武器銷售是金融交易，而非安全保障。套一句川普的前國安顧問歐布萊恩（RobertO'Brien）的話來說，現任總統「將台灣視為一個非常富裕的國家」，而不願意「為台灣的國防買單」。

「日經亞洲」指出，如果這種模式持續下去，台灣可能面臨更大壓力，必須購買更多美國製造的武器，且非作為戰略框架的一環，而是為了彌補台美之間的貿易失衡。

這不僅會加劇台灣國防預算壓力，還會引發台灣內部對此類軍事開支永續性的爭論。此外，台灣推動本土防禦能力建設，例如開發雄風飛彈和國產潛艦的努力，可能會因過度依賴美國軍售而受阻。

更令人擔憂的是，川普政府可能會加速轉變，讓美國外交政策的交易性質更強，其安全承諾越來越取決於華府的直接經濟或戰略利益。

這種態勢已在其他地區顯現，例如川普曾向北大西洋公約組織（NATO）盟國施壓，要求它們增加國防開支；也要求日本和韓國為駐軍支付更多費用。

報導說，除了貿易和國防之外，川普的孤立主義外交政策還可能損害台灣的國際地位。總統賴清德政府積極尋求參與「跨太平洋夥伴全面進步協定 」（CPTPP）及世界衛生組織（WHO）等全球性組織，以擴大台灣的國際影響力。

不過，川普的外交政策始終優先考量雙邊協議，甚於多邊主義。他在第一任期內退出世衛，並拒絕參與CPTPP談判，顯示他更重視國家經濟利益，而非促進盟友的國際地位。如果川普繼續推行「美國優先」外交政策，台灣可能會失去美國外交支持，在國際上進一步被邊緣化。

短期內，台灣仍將依賴美國的安全合作，但可以加速發展本土國防工業，以減少對外依賴。在經濟方面，台灣可以轉向與日本、韓國和歐盟建立更深的夥伴關係，特別是在半導體、綠色能源和數位貿易領域，以減輕川普單邊貿易措施帶來的風險。

此外，加強與東南亞國家的貿易關係，也有助台灣經濟版圖多元化，並確保在全球供應鏈中的彈性。

「日經亞洲」說，川普2.0不會斬斷台美關係，但肯定會讓它們變得更加複雜且難以預測。為了維護自身利益，台灣必須採取更積極主動的外交和經濟策略，避免受制於美國外交政策的變動。

台美關係 川普 美國

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