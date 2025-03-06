不是說說！WSJ：川普將發布行政命令廢除教育部

華爾街日報5日獨家報導，美國總統川普最快將於6日發布行政命令，廢除教育部。

報導稱，川普所發布的行政命令草案指示教育部長琳達．麥克馬洪（Linda McMahon）「採取一切必要措施，根據法律允許的最大範圍，促進教育部的關閉。」

行政命令草案寫到，「透過聯邦計畫和資金控制美國教育的實驗，以及這些計畫和資金支持的不負責任官僚，已經辜負我們的孩子、老師和家庭。」不過，報導指稱，這份草案被標記為「未決」，所以仍有可能生變。

據了解，這項命令自川普上任以來一直在籌備中。華爾街日報2月時報導稱，政府官員持續考慮這項舉措。

對此消息，白宮未予置評。

報導也稱，麥克馬洪3日晚間發給教育部人員的電郵中，提到即將採取措施，「把教育送回各州」，指川普和美國選民「委託我們迅速、負責任地完成消除教育部官僚主義的最後重大任務」。

法律專家表示，要完全解散教育部，在參議院需要獲得60票的絕對多數票。這是因為教育部管理的主要項目，包括為殘疾學生提供資金和學生貸款等，已編入法律，並有重要的政治影響力。不過，該行政命令草案中並未提及國會。