快訊

一問三不知！帶媽遊北海道遇「超雷導遊」 妹子怒轟：花13萬被糟蹋

竹聯幫黃少岑告別式…柯建銘、李乾龍到場 警方帶回3通緝犯2少年

林姿妙涉貪綠營能奪回宜蘭？賴清德出手整合仍有挑戰

彭博：川普下周一將會見惠普、英特爾、高通CEO

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國科技業者對川普揚言實施的關稅和更嚴格出口管制憂心忡忡。路透
美國科技業者對川普揚言實施的關稅和更嚴格出口管制憂心忡忡。路透

彭博引述知情人士報導，美國總統川普下周將會見多位大型科技公司負責人。這些美國業者都面臨關稅和更嚴格的出口管制，對業績影響甚鉅。

知情人士透露，惠普、英特爾、IBM和高通在內的執行長討論周一會見川普政府。

惠普證實，該公司周一會出席。某公司代表透露，公司高層最關注的是貿易政策和美國製造的議題。

川普已揚言要落實對貿易夥伴國家課徵關稅的選舉政見，如此一來，電子業者很難以全球各地以區隔市場的方式有效經營。

川普還敦促國會廢止晶片法，若果真付諸實施，台積電和英特爾在內的晶片業者將喪失補助和抵稅優惠。

 

川普 情人 美國

延伸閱讀

川普讚：台積電赴美打造最強晶片！網哀嚎「台灣的利空」

川普確定要加徵關稅！加拿大、墨西哥進口汽車給予1個月關稅寬限期

史丹佛學者：與川普交手需耐心 各國宜制定短中計畫

南韓、英特爾才是第一個完蛋！專家認同台積電赴美卡位：越強大台灣越安全

相關新聞

川普點名「這國」是讓美國蒙受損失的代表性盟國！被點到名者剉咧等

南韓國際廣播電台報導：美國總統川普當地時間4日在其第二總統任期發表的首次國會演講時，將南韓列為美國在對外關係上蒙受「損失...

不是說說！WSJ：川普將發布行政命令廢除教育部

華爾街日報5日獨家報導，美國總統川普最快將於6日發布行政命令，廢除教育部。

彭博：川普下周一將會見惠普、英特爾、高通CEO

彭博引述知情人士報導，美國總統川普下周將會見多位大型科技公司負責人。這些美國業者都面臨關稅和更嚴格的出口管制，對業績影響...

川普向國會發表演說當晚 眾院議長幕僚酒駕被逮

美國總統川普昨天晚間向國會兩院聯席會議發表演說後，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）的幕僚長海恩斯（Hayd...

前休士頓市長特納辭世 曾與台北市重申友好關係

美國民主黨聯邦眾議員、前休士頓市長特納今天去世，享壽70歲。2021年特納與台北市重申友好關係，尋求深化與台北市經貿與文...

川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

路透引述三名知情人士報導，美國總統川普可能最快在下周針對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，基於安全和審查風險評估，禁止其公民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。