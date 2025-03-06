彭博：川普下周一將會見惠普、英特爾、高通CEO
彭博引述知情人士報導，美國總統川普下周將會見多位大型科技公司負責人。這些美國業者都面臨關稅和更嚴格的出口管制，對業績影響甚鉅。
知情人士透露，惠普、英特爾、IBM和高通在內的執行長討論周一會見川普政府。
惠普證實，該公司周一會出席。某公司代表透露，公司高層最關注的是貿易政策和美國製造的議題。
川普已揚言要落實對貿易夥伴國家課徵關稅的選舉政見，如此一來，電子業者很難以全球各地以區隔市場的方式有效經營。
川普還敦促國會廢止晶片法，若果真付諸實施，台積電和英特爾在內的晶片業者將喪失補助和抵稅優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言