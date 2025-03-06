彭博：川普下周一將會見惠普、英特爾、高通CEO

彭博引述知情人士報導，美國總統川普下周將會見多位大型科技公司負責人。這些美國業者都面臨關稅和更嚴格的出口管制，對業績影響甚鉅。

知情人士透露，惠普、英特爾、IBM和高通在內的執行長討論周一會見川普政府。

惠普證實，該公司周一會出席。某公司代表透露，公司高層最關注的是貿易政策和美國製造的議題。

川普已揚言要落實對貿易夥伴國家課徵關稅的選舉政見，如此一來，電子業者很難以全球各地以區隔市場的方式有效經營。

川普還敦促國會廢止晶片法，若果真付諸實施，台積電和英特爾在內的晶片業者將喪失補助和抵稅優惠。