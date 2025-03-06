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川普向國會發表演說當晚 眾院議長幕僚酒駕被逮

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
圖為上銬示意圖。圖／AI生成
圖為上銬示意圖。圖／AI生成

美國總統川普昨天晚間向國會兩院聯席會議發表演說後，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）的幕僚長海恩斯（HaydenHaynes）因涉嫌酒駕並撞上警車而被捕。

美聯社報導，海恩斯被控醉酒駕車而遭逮捕，但隨後獲釋。

美國國會警察局（US Capitol Police）發表聲明說，將近午夜時分，海恩斯「倒車撞上一輛停妥的車輛」，員警立即趕抵現場並逮捕駕駛。

強生告訴記者，他認識海恩斯逾10年，並說他「值得信賴又受人敬重，我對他的領導能力深具信心」。

強生的發言人透過聲明表示，議長「知悉昨晚涉及他的幕僚長與國會警察局的事件」，並說海恩斯「在國會議員與工作人員間享有崇高聲望」。

強生是來自路易斯安那州的共和黨籍政要，而海恩斯是深獲強生信賴又長期追隨他的得力助手，自強生2023年接下眾院議長一職以來，海恩斯就一直擔任他的幕僚長。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

強生 美國 酒駕

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