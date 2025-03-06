川普向國會發表演說當晚 眾院議長幕僚酒駕被逮
美國總統川普昨天晚間向國會兩院聯席會議發表演說後，聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）的幕僚長海恩斯（HaydenHaynes）因涉嫌酒駕並撞上警車而被捕。
美聯社報導，海恩斯被控醉酒駕車而遭逮捕，但隨後獲釋。
美國國會警察局（US Capitol Police）發表聲明說，將近午夜時分，海恩斯「倒車撞上一輛停妥的車輛」，員警立即趕抵現場並逮捕駕駛。
強生告訴記者，他認識海恩斯逾10年，並說他「值得信賴又受人敬重，我對他的領導能力深具信心」。
強生的發言人透過聲明表示，議長「知悉昨晚涉及他的幕僚長與國會警察局的事件」，並說海恩斯「在國會議員與工作人員間享有崇高聲望」。
強生是來自路易斯安那州的共和黨籍政要，而海恩斯是深獲強生信賴又長期追隨他的得力助手，自強生2023年接下眾院議長一職以來，海恩斯就一直擔任他的幕僚長。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言