前休士頓市長特納辭世 曾與台北市重申友好關係

美國民主黨聯邦眾議員、前休士頓市長特納今天去世，享壽70歲。2021年特納與台北市重申友好關係，尋求深化與台北市經貿與文化交流。

路透社報導，特納（Sylvester Turner）在去世前數小時，曾發文提及出席總統川普向國會發表的演說。他辭世後，共和黨在美國眾議院的微弱多數暫時擴大至218比214，為填補空缺席位，將舉行特別選舉來選出特納的繼任者。

特納於2016年至2024年擔任休士頓市長，並於去年當選為聯邦眾議員，接替傑克森李（Sheila JacksonLee）原本的席位。傑克森李於2024年7月逝世，享壽74歲。

雖然未公布確切死因，但發言人表示，特納全程參加川普長達100分鐘的演說。之後他曾前往醫院就診，但隨後出院，最終在家中過世。

2021年台北市與休士頓締結為姊妹市滿60週年，疫情期間特納曾與時任台北市長柯文哲透過視訊進行「重申姊妹市友好關係協議」簽署儀式；前總統蔡英文2017年過境美國休士頓就曾會見時任休士頓市長特納。

特納4日在華府辦公室外拍攝並發布的影片中表示，他帶了一位選民出席川普的演說，這位選民的女兒患有罕見遺傳性疾病，需要依賴醫療補助（Medicaid）保險進行治療。

民主黨政治人物紛紛在社群媒體發文追悼。德州眾議員凱沙（Greg Casar）5日在國會大廈對記者表示，特納是「一位無私奉獻的公僕」，阿拉巴馬州眾議員修耶爾（Terri Sewell）則在社群平台X上發文，稱特納「留下了非凡的服務足跡」。