川普旅行禁令回歸 擬下周禁止這2國人入境美國

路透引述三名知情人士報導，美國總統川普可能最快在下周針對阿富汗和巴基斯坦發布旅行禁令，基於安全和審查風險評估，禁止其公民入境美國，恐怕影響數萬名已取得庇護或特別移民簽證的阿富汗人。

消息人士表示，阿富汗將被列入全面禁止入境的建議名單，巴基斯坦也可能入列；另外，可能還會有其他國家，目前尚無法確定。

川普1月20日回歸白宮便頒發行政命令，指示閣員在3月12日前提出部分或全面禁止入境的名單，以利加強外籍人士入境的安全與背景審查。

一名消息人士指出，獲得難民或特殊簽證赴美定居的阿富汗人將首先接受「比世界上任何族群還嚴格的審查」。儘管負責的國務院正在尋求豁免，「但估計不太可能獲准」。

負責這項措施的國務院、司法部、國土安全部及國家情報總監辦公室的領導人尚未立即回覆置評。

川普第一任內也曾對7個穆斯林為主國家發布旅行禁令而引發爭議，不過，最高法院在2018年維持命令有效；前總統拜登政府則在2021年解禁。