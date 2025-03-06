快訊

王大陸涉教唆打人案…警追幕後黑幫 動手現役軍人才當兵一周

杜絕性犯罪？日本終於修改刑法幫助受害者

上班尖峰時間…國3南下福德隧道4車連環撞 回堵5公里

打破不與恐怖組織接觸慣例！白宮證實與哈瑪斯秘談 川普下最後通牒

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普5日發文對哈瑪斯下最後通牒。路透
美國總統川普5日發文對哈瑪斯下最後通牒。路透

路透5日引述消息人士報導，美國總統川普政府一直與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯進行秘密會談，尋求釋放仍被關押的美國人質，稱此舉違反美國長期不與恐怖組織談判的慣例。白宮隨後證實，稱有權直接與哈瑪斯進行談判。

此外，川普5日也透過社群媒體向哈瑪斯發出最後通牒，要求他們立刻釋放所有人質，否則將面臨慘痛代價。

川普寫道，要求哈瑪斯立即歸還所有人質，包括人質遺體，否則「就完蛋了」。警告稱美國正在向以色列發送「完成任務所需的一切物資」，若不照做，「哈瑪斯成員將無人能倖免」。

路透引述消息指，美國主管人質事務的總統特使柏勒（Adam Boehler）最近幾周曾在卡達首都杜哈與哈瑪斯的代表直接談判。重點是爭取美國人質獲釋，亦即來自新澤西州的艾登．亞歷山大（Edan Alexander），據信他是唯一仍然生還的美國人質。

但另有消息人士稱，討論還包括釋放所有剩餘人質的更廣泛協議，以及如何達成以巴長期停火。

對此，白宮發言人李維特證實，柏勒參與了談判，且作為特使擁有相關權力。她又稱，美國政府已與以色列方面磋商，稱川普「致力為美國人民做正確的事情」。

報導指出，美國一直避免與哈瑪斯交手，此類會談違背美國長期以來，禁止與外國恐怖組織直接接觸的政策。而哈瑪斯早於1997年被美國國務院列為恐怖組織。

美哈秘密會談的消息最早由Axios報導，以色列及哈瑪斯皆未回應置評要求。

人質 哈瑪斯 美國

延伸閱讀

川普與三大汽車公司通話：加墨進口汽車一個月關稅豁免

諾貝爾和平獎逾300人或組織獲提名 川普可能角逐

關稅戰開打！川普酸杜魯多利用美加矛盾繼續掌權

川普演說感謝澤倫斯基「來信」 烏方無情打臉：是「X」的發文

相關新聞

川普點名「這國」是讓美國蒙受損失的代表性盟國！被點到名者剉咧等

南韓國際廣播電台報導：美國總統川普當地時間4日在其第二總統任期發表的首次國會演講時，將南韓列為美國在對外關係上蒙受「損失...

「當年沒交給中國大陸 現在收回」 川普：將重掌巴拿馬運河

美國總統川普四日表示，他將重新掌控巴拿馬運河；川普說，美國當年沒有把運河交給中國大陸，現在美國要將運河收回。

打破不與恐怖組織接觸慣例！白宮證實與哈瑪斯秘談 川普下最後通牒

路透5日引述消息人士報導，美國總統川普政府一直與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯進行秘密會談，尋求釋放仍被關押的美國人質，稱此舉違...

傳盧比歐被架空影響力低 美媒推測他最多撐18個月

川普、澤倫斯基和范斯的爆炸性口角占據全球頭條，除了從哪個關鍵字翻車外，與會官員反應也成焦點，盧比歐「靈肉分離」的表情更成...

川普國會演說誓言 做24年沒做的事…平衡預算

美國總統川普4日晚間在國會聯席會議發表演說，細數上任43天的政績，誓言自己要做一件24年來未曾做過的事，也就是平衡聯邦政...

川普施壓！李嘉誠賣巴拿馬港口 還有全球數十個港口業務

香港首富李嘉誠家族旗下的長和集團4日深夜宣布，將出售全球數十個港口業務給美商貝萊德集團，出售金額約228億美元（約新台幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。