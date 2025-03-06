打破不與恐怖組織接觸慣例！白宮證實與哈瑪斯秘談 川普下最後通牒
路透5日引述消息人士報導，美國總統川普政府一直與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯進行秘密會談，尋求釋放仍被關押的美國人質，稱此舉違反美國長期不與恐怖組織談判的慣例。白宮隨後證實，稱有權直接與哈瑪斯進行談判。
此外，川普5日也透過社群媒體向哈瑪斯發出最後通牒，要求他們立刻釋放所有人質，否則將面臨慘痛代價。
川普寫道，要求哈瑪斯立即歸還所有人質，包括人質遺體，否則「就完蛋了」。警告稱美國正在向以色列發送「完成任務所需的一切物資」，若不照做，「哈瑪斯成員將無人能倖免」。
路透引述消息指，美國主管人質事務的總統特使柏勒（Adam Boehler）最近幾周曾在卡達首都杜哈與哈瑪斯的代表直接談判。重點是爭取美國人質獲釋，亦即來自新澤西州的艾登．亞歷山大（Edan Alexander），據信他是唯一仍然生還的美國人質。
但另有消息人士稱，討論還包括釋放所有剩餘人質的更廣泛協議，以及如何達成以巴長期停火。
對此，白宮發言人李維特證實，柏勒參與了談判，且作為特使擁有相關權力。她又稱，美國政府已與以色列方面磋商，稱川普「致力為美國人民做正確的事情」。
報導指出，美國一直避免與哈瑪斯交手，此類會談違背美國長期以來，禁止與外國恐怖組織直接接觸的政策。而哈瑪斯早於1997年被美國國務院列為恐怖組織。
美哈秘密會談的消息最早由Axios報導，以色列及哈瑪斯皆未回應置評要求。
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