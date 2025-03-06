川普點名「這國」是讓美國蒙受損失的代表性盟國！被點到名者剉咧等

南韓國際廣播電台報導：美國總統川普當地時間4日在其第二總統任期發表的首次國會演講時，將南韓列為美國在對外關係上蒙受「損失」的代表性盟友。

川普當天在華盛頓特區聯邦議會大廈舉行的參眾兩院聯席會議上發表演說時表示，無數國家徵收的關稅比我們對他們徵收的還要高，這非常不公平。在提到印度和中國的事例後主張「南韓的平均關稅比美國高出4倍。我們在軍事上，以很多不同的方式向南韓提供了許多幫助，但卻發生了這樣的事情，盟友正在這樣做。」但川普當天沒有具體提出南韓的關稅是美國4倍的根據。

從美國的角度來看，南韓在美國的貿易夥伴中的貿易逆差額排在前10名。南韓繼中國、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本等國家地區之後，貿易順差則排在第8位。去年南韓對美貿易順差達557億美元。 但是，南韓和美國已簽署自由貿易協定，對絕大多數產品並不互相徵收關稅。川普卻提出與事實不符的主張，認為南韓的關稅稅率比美國高出4倍。川普可能指的是南韓的增值稅，聲稱這與關稅沒有什麼不同。顯而易見的是，川普認為與南韓的貿易關係存在著「不公平的競爭環境」。

另外，川普也提及對南韓進行軍事支援，顯得非同尋常。川普先前在提到歐洲事例時主張，在經濟層面，同盟國家對美國的傷害有時比敵對國家更大，但當天他只提到了南韓。有鑑於此，對南韓來說，如果不糾正川普的這種認識，則難以避免在經濟和安全方面遭受巨大壓力。

目前不能排除川普所預告，將在下個月2日徵收對等關稅時對南韓適用高稅率的可能性。雖然對等關稅的目的是徵收與對方國家同等的關稅，但川普已宣布，在制定對等關稅稅率時不僅會考慮關稅，還會考慮政府補貼和增值稅等非關稅壁壘。

在今後的韓美協商過程中，美方有可能提出關稅等經濟問題以及是否裁減駐韓美軍和大幅增加防衛費承擔額（駐韓美軍駐紮費用中南韓所承擔的費用）等問題。對於目前在彈劾局面下缺乏元首外交的南韓來說，很難在大框架下尋求元首間的政治妥協，這一點被視為不利的條件。