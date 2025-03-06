美股反彈止住二連跌 市場受川普寬限加墨汽車關稅鼓舞

美國股市周三止住連續二日頹勢，在川普政府宣布部分汽車關稅豁免後反彈，投資人仍然關注貿易形勢變化，衡量川普政府政策對經濟和聯準會（Fed）決策的可能影響。

道瓊工業指數上漲 485.60 點，漲幅 1.1%，收在 43,006.59 點；標普 500 指數上漲 64.48 點，漲幅 1.1%，至 5,842.63 點；那斯達克綜合指數大漲 267.57 點，漲幅 1.5%，收在18,552.73 點。

費城半導體指數大漲2.1%。美國總統川普在國會演說時呼籲廢止補助半導體業的晶片法，英特爾（Intel）大跌2.1%，但美光和台積電ADR分別照漲3.4%和2.4%。輝達（NVIDIA）上漲1.1%。

福特汽車和通用汽車在內的汽車製造商股價上漲，因為白宮證實將給透過美墨加協議進口的汽車一個月關稅豁免。

福特汽車大漲 5.8%，通用汽車大漲 7.2%。特斯拉上漲 2.6%。

儘管部分關稅延後實施，貿易緊張局勢和其他新進口關稅引發對通膨的疑慮，而不斷變化的關稅格局讓投資人很難對川普政府任何舉動都做反應。

Purpose Investments首席策略師Craig Basinger說：「我認為在這種情況下，最好的策略仍然是聽其自然，不要輕易相信。」

ADP數據顯示美國企業2月招聘速度放緩至去年7月以來的最低水準，供應管理協會 (ISM)報告，美國服務業景氣 2 月意外擴張，投入價格上漲，再加上最近工廠原材料成本急升，暗示未來幾個月通膨可能會升溫。

Bell Curve Trading 首席市場策略師Bill Strazzullo說：「我們所處的長期趨勢，即從疫情低位開始的反彈，基本上已經結束，再加上川普的政策——無論是關稅、驅逐移民還是延長 2017 年的減稅政策——都將損害經濟或刺激通膨。