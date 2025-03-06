美媒：川普準備發布行政命令 扶持美國造船業並削弱中國

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，川普政府準備發布一項行政命令，旨在振興美國造船業，並削弱中國在全球海運業的主導地位。

根據華爾街日報檢視過的草案摘要，這項行政命令有18項措施，包括對進入美國的中國製船舶和起重機徵收費用以增加收入，以及在白宮國家安全會議（NSC）設立新辦公室來強化美國國內海事部門。

這些措施也含括提高核船廠工人工資，並且指示億萬富豪馬斯克（Elon Musk）執掌的政府效率部（DOGE）審查政府採購流程，包括海軍採購流程在內。

華爾街日報報導，上述文件被標記為草案，實際內容可能會有所變化。