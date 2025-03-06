川普擬出手 打壓大陸航運地位

美國川普政府正研擬行政命令振興美國造船業，並削弱中國大陸在全球航運業的主導地位。

華爾街日報報導，一份草案摘要顯示，這項行政命令包含十八項措施，包括對進入美國的陸製船舶和起重機調高徵收費用、在國安委員會新設辦公室、強化國內航運產業、提高核動力船舶造船廠工人薪資，到指示馬斯克的政府效率部審查包括海軍在內的政府採購流程等。

由於文件尚屬草案，內容可仍能調整。白宮未回應置評請求。

這些措施擷取自兩黨過去幾年來在華府討論的提案，包含國會正在審議的恢復美國造船業法案，該法案是美國貿易代表署提出，擬對進入美國港口的陸製船舶或懸掛中國旗幟的船舶徵收費用。

川普政府若以行政命令執行上述措施，可加速進行，免去法案須歷經數月審議或不確定的政治過程。

國安疑慮促使美國兩黨議員把航運產業視為優先處理議題，主要是擔心美國造船業和能夠支持海外戰爭所需的美國商業船隊，已落後中國大陸數十年。

報導說，這份行政命令草案包含成立「海事機會區」與「海事安全信託基金」以促進投資；美國港口對中國起重機和船舶收取的費用收入，將用於資助國內海運投資。

美國貿易代表署上月提出對中國船舶徵收費用的想法時，總部位於歐洲和中國以外亞洲部分地區的遠洋航運業者表達反對。

中國是全球最大貨櫃船生產國，以貨櫃運量計算，目前投入營運的船舶中，近百分之廿九是陸製，而百分之七十的新貨櫃船訂單由大陸造船廠拿下。