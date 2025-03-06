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「當年沒交給中國大陸 現在收回」 川普：將重掌巴拿馬運河

聯合報／ 記者陳熙文、胡玉立／綜合報導
巴拿馬運河港口巴爾博亞港原本由香港商長江和記實業公司營運，經營權如今將賣給美商貝萊德公司。（路透）
巴拿馬運河港口巴爾博亞港原本由香港商長江和記實業公司營運，經營權如今將賣給美商貝萊德公司。（路透）

美國總統川普四日表示，他將重新掌控巴拿馬運河；川普說，美國當年沒有把運河交給中國大陸，現在美國要將運河收回。

川普在演說中表示，作為三軍總司令，他的計畫是建立最強大的軍隊，第一步希望國會可以通過「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統來保衛美國家園。

川普說，美國要強化國防工業，並恢復美國造船業，包含商船和軍艦製造。川普宣布，白宮將成立新的造船辦公室，並提供稅務上的誘因，讓造船業回到美國；美國接下來會迅速造船，以強化美國的國家安全。

此外，川普表示，他的政府將重掌巴拿馬運河，而且已經在進行中。

川普指出，巴拿馬運河起點、終點兩個港口巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港，由美國公司掌控。

川普所言是指，港商長江和記實業公司已把九成的港口經營權賣給美商貝萊德公司。

長江和記實業四日文件也顯示，「和記港口控股」與「和記港口集團控股」持有的「巴拿馬港口公司」所有股份，將出售給貝萊德；該公司將獲得巴拿馬港口公司百分之九十股份；交易總值二二八億美元，其中包括五十億美元債務。美聯社報導，這項鉅額交易仍須獲巴拿馬政府批准。

若這項交易獲通過，貝萊德將控制廿三國共四十三個港口，知情人士表示，這是貝萊德迄今最大的基礎建設投資。貝萊德已向白宮和國會領袖簡報交易情況。

川普不滿中國和香港公司在巴拿馬運河的影響力，宣稱不排除以軍事行動奪回運河控制權。美國官員和政界人士則表示，長江和記控制巴拿馬運河兩端港口，對運河運營構成安全風險。

川普表示，巴拿馬運河是由美國為美國人所建造的，且美國付出很大的代價，但美國前總統卡特卻轉交給巴拿馬。當初轉交給巴拿馬的協議已經遭到違背，意指「關於巴拿馬運河永久中立和營運的條約」遭到違反。

川普說，美國沒有把巴拿馬運河交給中國大陸，而是交給巴拿馬，現在美國要把運河收回來，並要求美國國務卿魯比歐負責處理。

川普也對格陵蘭喊話，稱美國非常支持他們決定自己的未來，如果格陵蘭選擇美國，美國歡迎他們加入。

川普說，基於國家安全，乃至於國際安全的需求，美國需要格陵蘭；川普說，美國正努力試圖得到格陵蘭，並認為美國終究會得到格陵蘭。

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