川普凍結數十億美元對外援助 遭最高法院駁回

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
針對聯邦法院要求川普支付對外援助費用，川普政府提出上訴卻遭最高法院駁回。圖為川普日前關閉美國國際開發署並要求員工遠距上班，引發抗議。路透
針對聯邦法院要求川普支付對外援助費用，川普政府提出上訴卻遭最高法院駁回。圖為川普日前關閉美國國際開發署並要求員工遠距上班，引發抗議。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普1月凍結國會已批准的數十億美元對外援助金，遭聯邦法院法官阿里（Amir Ali）裁定川普應立即支付既有援助經費，川普政府上訴，美國最高法院5日駁回上訴，發回聯邦法院審理。

報導指出，最高法院以5比4的票數，將案件發回聯邦法院審理。由於上訴才數天便以到達最高法院，按聯邦司法的標準來看實屬迅速，而這起案件涉及川普就職後大幅改組政府與鞏固行政部門權力的相關舉措。

川普1月凍結美國國務院與美國國際開發總署（USAID）數十億美元對外援助，宣稱是為了節省預算；但數個依賴相關資金的非營利組織遞狀控訴，稱川普此舉剝奪國會審核政府支出的權力，也違反聯邦法規，並帶來「毀滅性」影響。

非營利組織宣稱，相關援助「促進美國海外利益，不僅改善還挽救全球數百萬人生活，有利於防止海外疾病與不穩定等問題蔓延至我國」。

美國聯邦法官阿里2月13日裁定，案件審查期間仍應支付大部分資金。數天後，原告宣稱川普無視命令仍繼續凍結支付，促使阿里下令在5日午夜前支付相關費用。

川普政府在期限前上訴，以政府仍努力審查相關支付內容為由，要求法院暫緩數日。

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