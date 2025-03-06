聽新聞
0:00 / 0:00

川普國會演說誓言 做24年沒做的事…平衡預算

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普4日晚間在國會聯席會議發表演說，細數上任43天的政績，誓言自己要做一件24年來未曾做過的事，也就是平衡聯邦政府預算。（路透）
美國總統川普4日晚間在國會聯席會議發表演說，細數上任43天的政績，誓言自己要做一件24年來未曾做過的事，也就是平衡聯邦政府預算。（路透）

美國總統川普4日晚間在國會聯席會議發表演說，細數上任43天的政績，誓言自己要做一件24年來未曾做過的事，也就是平衡聯邦政府預算。他重申將開賣500萬美元的金卡，拿富裕移民的錢創造工作機會並減少赤字 。最後他以「美國的黃金時期才剛要展開」做結。

這是川普第五度、也是他1月回任後首度到國會演說。他一開頭就喊出「美國回來了」，這場總長達1小時40分的演說，也創了國會聯席會議紀錄。川普提及，上任這六周以來，已為國家帶來1.7兆美元新投資，包括來自軟銀、OpenAI及蘋果等，相信這些企業將在美國設廠而非中國大陸。

川普表示，自己首要任務之一是「拯救」美國經濟，讓國會「為所有人」減稅，並為工薪家庭提供「驚人而即時」的救濟。

川普還說，「我想做一件24年來從未做過的事，那就是平衡聯邦預算」。他大吹最近的「金卡」簽證提案，讓投資人以500萬美元來換取美國公民身份，是平衡預算的方法。

美國聯邦債務過去八年來節節攀高，加上利率近幾年也居高檔，政府負擔可想而知。

川普希望平衡美國政府預算，同時又想減稅，勢必要致力於開拓財源，因此從關稅到賣金卡等，都是在找錢，更不用說還想影響利率匯率這些，也讓人聯想到市場盛傳的所謂「海湖莊園協議」，其中一個計畫是美國總統川普可能迫使一些外國債權人，將手中持有的美債轉換為超長期債券，以減輕美國的債務負擔。分析師警告，儘管上述做法也許不會成真，但意味川普將顛覆很多現有秩序，直接衝擊國際金融市場。

他也重申，美國的對等關稅4月2日將如期上路，「其他國家課我們多少稅，我們回敬同樣的稅」。他點名歐盟、中國、巴西、印度、墨西哥、加拿大等，都對美國課高關稅，比美國向他們課的稅還多，非常不公平。他說，雖然美國向南韓提供許多軍援，南韓對美國產品平均關稅，仍是美國對他們的四倍。

川普不忘提到馬斯克，表示他領導的成本削減工作，揭露「數千億美元的詐欺行為」，他說會收回這些錢用來減少債務，以對抗通膨。  

川普 美國公民

延伸閱讀

白宮：如敲定和談、採建立信心措施 川普可能恢復援烏

就業驟降 美股早盤陷盤整 川普賣權啟動時間成焦點

口誤？川普暗示對進口銅加徵25%關稅 紐約銅期貨聞聲大漲

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：目的是一箭三鵰

相關新聞

「當年沒交給中國大陸 現在收回」 川普：將重掌巴拿馬運河

美國總統川普四日表示，他將重新掌控巴拿馬運河；川普說，美國當年沒有把運河交給中國大陸，現在美國要將運河收回。

關稅戰開打！川普酸杜魯多利用美加矛盾繼續掌權

美國總統川普5日表示，他與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通電，認為加拿大對限制芬太尼（fentanyl...

川普國會演說誓言 做24年沒做的事…平衡預算

美國總統川普4日晚間在國會聯席會議發表演說，細數上任43天的政績，誓言自己要做一件24年來未曾做過的事，也就是平衡聯邦政...

川普施壓！李嘉誠賣巴拿馬港口 還有全球數十個港口業務

香港首富李嘉誠家族旗下的長和集團4日深夜宣布，將出售全球數十個港口業務給美商貝萊德集團，出售金額約228億美元（約新台幣...

李嘉誠賣巴拿馬運河港口股權 陸：反對濫施脅迫

香港首富李嘉誠旗下「長江和記實業」四日稱，其子公司在巴拿馬運河經營兩個主要港口的控股權，擬出售給美商貝萊德。大陸外交部昨...

川普擬出手 打壓大陸航運地位

美國川普政府正研擬行政命令振興美國造船業，並削弱中國大陸在全球航運業的主導地位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。