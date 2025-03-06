川普國會演說誓言 做24年沒做的事…平衡預算

美國總統川普4日晚間在國會聯席會議發表演說，細數上任43天的政績，誓言自己要做一件24年來未曾做過的事，也就是平衡聯邦政府預算。他重申將開賣500萬美元的金卡，拿富裕移民的錢創造工作機會並減少赤字 。最後他以「美國的黃金時期才剛要展開」做結。

這是川普第五度、也是他1月回任後首度到國會演說。他一開頭就喊出「美國回來了」，這場總長達1小時40分的演說，也創了國會聯席會議紀錄。川普提及，上任這六周以來，已為國家帶來1.7兆美元新投資，包括來自軟銀、OpenAI及蘋果等，相信這些企業將在美國設廠而非中國大陸。

川普表示，自己首要任務之一是「拯救」美國經濟，讓國會「為所有人」減稅，並為工薪家庭提供「驚人而即時」的救濟。

川普還說，「我想做一件24年來從未做過的事，那就是平衡聯邦預算」。他大吹最近的「金卡」簽證提案，讓投資人以500萬美元來換取美國公民身份，是平衡預算的方法。

美國聯邦債務過去八年來節節攀高，加上利率近幾年也居高檔，政府負擔可想而知。

川普希望平衡美國政府預算，同時又想減稅，勢必要致力於開拓財源，因此從關稅到賣金卡等，都是在找錢，更不用說還想影響利率匯率這些，也讓人聯想到市場盛傳的所謂「海湖莊園協議」，其中一個計畫是美國總統川普可能迫使一些外國債權人，將手中持有的美債轉換為超長期債券，以減輕美國的債務負擔。分析師警告，儘管上述做法也許不會成真，但意味川普將顛覆很多現有秩序，直接衝擊國際金融市場。

他也重申，美國的對等關稅4月2日將如期上路，「其他國家課我們多少稅，我們回敬同樣的稅」。他點名歐盟、中國、巴西、印度、墨西哥、加拿大等，都對美國課高關稅，比美國向他們課的稅還多，非常不公平。他說，雖然美國向南韓提供許多軍援，南韓對美國產品平均關稅，仍是美國對他們的四倍。

川普不忘提到馬斯克，表示他領導的成本削減工作，揭露「數千億美元的詐欺行為」，他說會收回這些錢用來減少債務，以對抗通膨。