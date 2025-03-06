川普施壓！李嘉誠賣巴拿馬港口 還有全球數十個港口業務

香港首富李嘉誠家族旗下的長和集團4日深夜宣布，將出售全球數十個港口業務給美商貝萊德集團，出售金額約228億美元（約新台幣7,482億元），其中包括巴拿馬運河兩個港口。

此交易涉及長和旗下的和記港口公司80%的全球權益，企業價值高達228億美元，標的資產涵蓋亞歐美洲23個國家的43個港口，涵蓋199個泊位及配套的智慧碼頭管理系統、全球物流網絡等核心資源，長和集團將因此獲利逾190億美元（約新台幣6,235億元）。

長和集團強調，這次交易出售資產不包括在香港、深圳和華南營運之港口，或任何在中國大陸的港口。

港口業務是長和旗下第三大營收來源，去年上半年中國大陸以外的港口業務實現178億港元的營收。

公告指出，此交易預計將帶來190億美元的現金流，優化長江和記的資產負債結構，淨負債比率將從23.6%降至18%以下。

香港商業電台報導，長和聯席董事總經理陸法蘭在消息公布之後發表聲明，指出這項交易「純粹商業決定，與近期有關巴拿馬運河的新聞無關」，交易在「迅速、低調而又具競爭性的過程下進行」，並指此項原則性協議的交易估值極具吸引力，且非常符合股東最佳利益。

路透報導，這筆交易代表貝萊德採取了對川普有利的行動，可以緩解共和黨對貝萊德首席執行官芬克（Larry Fink）的壓力，因為該公司在氣候和多元化問題上，仍受共和黨人和川普「讓美國再次偉大」運動支持者的攻擊。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）美洲計畫主任伯格（Ryan Berg）稱，此次出售對美國來說是一個勝利，並表示希望此舉能平息有關運河安全的爭論，「在與中國在美洲的戰略競爭中，這是一個巨大的勝利。」

上個月，美國國務卿魯比歐作為美國最高外交官首次出訪拉丁美洲，其中包括訪問巴拿馬，向巴拿馬施壓，要求減少中國大陸對於運河的影響力。

受到此一消息影響，昨（5）日長和股價應聲大漲，截至收盤報47.1港元，上漲21.86%。