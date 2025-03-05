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美ADP「小非農」報告 2月增聘7.7萬人比預期少快一半

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國ADP研究所報告顯示，2月民間企業僅增聘7.7萬人，比分析師預期14萬人少近一半。 歐新社
美國ADP研究所報告顯示，2月民間企業僅增聘7.7萬人，比分析師預期14萬人少近一半。 歐新社

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國2月民間企業僅增聘7.7萬名員工，比彭博訪調分析師預期的增聘14萬人少了將近一半，降到去年7月來最低。美股期指漲勢應聲收斂，沖淡先前對川普關稅政策可能有轉圜所帶來的利多。

ADP研究所首席經濟學家理察森表示，「政策不確定性和消費支出放緩，可能導致了上個月的裁員或放緩僱用」，「結合其他近期指標，我們的數據暗示出，雇主在評估未來經濟情勢之際，對增聘員工出現猶豫」。

彭博報導指出，這份報告和近期的其他數據一起指出了美國勞動市場的放緩。在包括聯邦政府約聘人員在內的企業裁員人數日益增長之際，最新一期的初領失業救濟金人數達到今年來最高。

上月民間企業大多數的裁員都來自服務業，其中貿易、運輸、公用事業、教育和醫療保健業都創下最大裁減幅度。

密西根大學的每月調查報告指出，消費者對明年失業率上升愈發擔心。美國聯準會（Fed）正在關注這些惡化跡象，同時也嘗試透過控制通膨支撐勞動市場。

失業 美國

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