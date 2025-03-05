前夫離婚再娶…前後任妻子意外成為好姊妹 育兒逛街都一起

美國阿肯色州一名女子和丈夫離婚後，不但不像其他夫妻一樣撕破臉，她反而還和前夫後來結婚的新妻子成為好朋友，兩人不只育兒、逛街都會一起，甚至還親密到會幫對方除毛，讓網友直呼這種關係實在「太神奇了！」

據《紐約郵報》（New York Post）報導，35歲的海莉（Haley Neill）和前夫喬許（Josh Braswell）結婚6年，在生了3個孩子以後，決定在2014年6月離婚。當年年底，喬許透過Snapchat認識了現任妻子摩根（Morgan Braswell），兩人很快就墜入愛河，並在2015年結婚，後來又再生了3個孩子。

一開始，海莉就和喬許約定，即使離婚也要共同扶養孩子，給孩子最好的成長空間。對於摩根加入這個「重組家庭」，她非常接納，甚至因為摩根也當媽媽了，讓兩人變成無話不談的閨密。

兩人的友誼親密到連網友都驚訝不已，甚至常常有人會說她們長得很像，調侃喬許「審美觀一致」。她們的友誼不僅止於日常閒聊、帶孩子玩耍，甚至連「美容保養」這種私密的事情都能一起進行。

「我們幾乎每天都會見面」海莉笑說，「她比我其他朋友還要更像朋友，我們真的太合拍了！」她毫不避諱地分享，摩根甚至還會幫她除毛，海莉認為兩人相處起來真的很自在，就連摩根也說兩人真的無話不談、沒有什麼顧忌。

海莉表示，當初和喬許結婚是因為懷孕，但兩人更適合當朋友。她不覺得是摩根奪走了前夫，因為那時她跟喬許的感情本來就已經走到了盡頭，海莉甚至覺得，在摩根也當媽媽之後，兩人的繫絆更深了。

他們住的位置距離不到一公里，不但會一起帶孩子，也會相約運動、游泳，或是全家人一起去看球賽或度假。海莉對這段特別的家庭關係感到十分自豪，她希望讓孩子們了解，即使離婚後，家裡也可以充滿愛和尊重。