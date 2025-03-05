快訊

王大陸涉教唆打司機 動手3嫌無幫派背景…晚間移送新北檢

北市萬華大規模停電 台電證實高壓電纜故障：影響7千多戶

140萬卡友看過來！玉山家樂福聯名卡8月底到期 中信統一集團聯名卡登場

前夫離婚再娶…前後任妻子意外成為好姊妹 育兒逛街都一起

聯合新聞網／ 綜合報導
海莉和前夫的現任妻子成為好姊妹，育兒逛街都一起行動。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
海莉和前夫的現任妻子成為好姊妹，育兒逛街都一起行動。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國阿肯色州一名女子和丈夫離婚後，不但不像其他夫妻一樣撕破臉，她反而還和前夫後來結婚的新妻子成為好朋友，兩人不只育兒、逛街都會一起，甚至還親密到會幫對方除毛，讓網友直呼這種關係實在「太神奇了！」

據《紐約郵報》（New York Post）報導，35歲的海莉（Haley Neill）和前夫喬許（Josh Braswell）結婚6年，在生了3個孩子以後，決定在2014年6月離婚。當年年底，喬許透過Snapchat認識了現任妻子摩根（Morgan Braswell），兩人很快就墜入愛河，並在2015年結婚，後來又再生了3個孩子。

一開始，海莉就和喬許約定，即使離婚也要共同扶養孩子，給孩子最好的成長空間。對於摩根加入這個「重組家庭」，她非常接納，甚至因為摩根也當媽媽了，讓兩人變成無話不談的閨密

兩人的友誼親密到連網友都驚訝不已，甚至常常有人會說她們長得很像，調侃喬許「審美觀一致」。她們的友誼不僅止於日常閒聊、帶孩子玩耍，甚至連「美容保養」這種私密的事情都能一起進行。

「我們幾乎每天都會見面」海莉笑說，「她比我其他朋友還要更像朋友，我們真的太合拍了！」她毫不避諱地分享，摩根甚至還會幫她除毛，海莉認為兩人相處起來真的很自在，就連摩根也說兩人真的無話不談、沒有什麼顧忌。

海莉表示，當初和喬許結婚是因為懷孕，但兩人更適合當朋友。她不覺得是摩根奪走了前夫，因為那時她跟喬許的感情本來就已經走到了盡頭，海莉甚至覺得，在摩根也當媽媽之後，兩人的繫絆更深了。

他們住的位置距離不到一公里，不但會一起帶孩子，也會相約運動、游泳，或是全家人一起去看球賽或度假。海莉對這段特別的家庭關係感到十分自豪，她希望讓孩子們了解，即使離婚後，家裡也可以充滿愛和尊重。

閨密 離婚

延伸閱讀

影／想多陪女兒 馬來西亞猛媽天天「搭飛機」通勤

輸掉線上遊戲和玩家吵架 法國男怒氣未消竟殺11歲女童洩憤

不再在乎他人眼光 英國調查發現多數人「這年紀」開始做自己

影／她生了6個兒子仍不停懷孕「只為了想要女兒」 連續9年餵母乳沒休息

相關新聞

「雷根必死不瞑目」川普外交經濟如鬧劇 她代表民主黨猛批演說

美國總統川普4日發表第二任期內首場國會聯席會議演說，民主黨則由密西根州的聯邦參議員艾莉莎．史羅金（Elissa Slot...

前夫離婚再娶…前後任妻子意外成為好姊妹 育兒逛街都一起

美國阿肯色州一名女子和丈夫離婚後，不但不像其他夫妻一樣撕破臉，她反而還和前夫後來結婚的新妻子成為好朋友，兩人不只育兒、逛街都會一起，甚至還親密到會幫對方除毛，讓網友直呼這種關係實在「太神奇了！」

美國上正軌了？川普顛覆外交及國內政策 國會演說重點一次看

美國總統川普今天向國會兩院聯席會議發表演說，以下是路透社和法新社彙整的演說要點。川普重返白宮這6星期已徹底改變美國數十年...

阻OpenAI營利化 馬斯克臨時禁制令請求遭駁回

億萬富豪馬斯克反對聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI轉型營利性公司，美國法院今天駁回他就此提出的臨時禁制令請求

川普想賣聯邦政府房產 FBI總部等列入清單「不是運作核心」

川普政府今天公布可能關閉或出售的400多處聯邦房產清單，其中包括聯邦調查局（FBI）總部和司法部主要大樓，因為它們「不是...

川普國會演說史上最長 細數執政成就、喊話格陵蘭「加入美國」

美國總統川普（Donald Trump）昨晚發表現代史上最冗長的國會聯席會議演說，為時近100分鐘。他除了細數執政43天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。