川普國會演說史上最長 細數執政成就、喊話格陵蘭「加入美國」

美國總統川普（Donald Trump）昨晚發表現代史上最冗長的國會聯席會議演說，為時近100分鐘。他除了細數執政43天以來的種種成就，包括成立政府效率部、減少邊境非法移民，還向格陵蘭喊話，歡迎加入美國。

美國總統在國會聯席會議的演說常被稱為國情咨文，但對上任第一年的總統而言，這類演說即便具有相同目的，也不稱為國情咨文。

昨晚是川普1月底重返白宮以來，首度到國會演講。華盛頓郵報報導，川普講了將近100分鐘，一舉超越2000年時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）發表一個半小時國情咨文的紀錄。

川普開頭就說，「美國夢再度燃起，將比以往更加壯大，且不可阻擋」，接著一一細數重返執政以來取得的成就，包括降低邊境非法移民人數，以及成立由億萬富豪馬斯克（Elon Musk）帶領的政府效率部（DOGE），減少政府開支、減輕債務、因應通膨等。

儘管川普對許多新政引以為豪，在場的共和黨國會議員也紛紛拍手叫好，但民主黨議員顯然不買單，不時舉起寫有「錯誤」、「馬斯克偷竊」等字樣的黑色牌子抗議。

不僅如此，川普在演說前幾分鐘就被民主黨議員喝倒采打斷，德州聯邦眾議員葛林（Al Green）在拒絕坐下後，被共和黨籍聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson）下令請出場。

國際事務方面，川普再度點名格陵蘭（Greenland），向格陵蘭人民喊話，歡迎加入美國。川普說，「基於國家安全、甚至國際安全考量，我們需要格陵蘭」，美國為此正與相關各方合作，「我認為我們會得到它」。

川普先前曾表示有意收購格陵蘭。

對於外界關注的俄烏戰爭議題，川普表示，稍早收到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）來信表達烏克蘭準備好盡快重返談判桌，朝向永久和平前進，烏克蘭也已準備好簽署礦產及安全協議。

另外，上任即大揮關稅大刀的川普，繼對加拿大、墨西哥開徵25%與中國新一輪10%關稅後，也在演講重申對等關稅措施將於4月2日如期上路，「其他國家課我們多少稅，我們回敬同樣的稅」，並點名歐盟、印度、韓國等。

演講結尾，向來強調美國優先的川普向民眾喊話，美國黃金時代才正要開始。