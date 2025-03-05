川普重申反跨性別參加女子賽事 稱「常識革命」正席捲全球

美國總統川普今晚在國會演說以現場一名前高中女子排球運動員裴頓受傷的故事為例，重申反對跨性別參加女子賽事，學校若不把男性踢出女子隊，就會失去所有聯邦資助，並指出常識革命正席捲全球。

川普（Donald Trump）上任後簽署行政命令，禁止跨性別女性參加女子體育賽事。今晚演說中，他以男性稱呼跨性別女性，並講述裴頓的故事。裴頓受邀坐在旁聽席。

川普表示，「3年前裴頓麥克奈布（Payton McNabb）是一名全明星高中運動員，是最優秀的選手之一，正為大學體育生涯做準備。然而，在一次女子排球比賽中，一名男性參與比賽，他以極大力量將球擊中裴頓臉部，導致她遭受嚴重的腦部創傷，右半身部分癱瘓，從此終結了她的運動生涯。」

川普說：「我們絕不會回頭，永遠不會讓這種情況再次發生。」重申反對跨性別的立場。

川普並指出，女子拳擊、舉重、田徑、游泳、自由車等賽事都有例子，「在一場長跑比賽中，一名男性選手最近完賽，比一名女性選手提前5小時14分鐘，並創下新紀錄」。他說，這對女性來說是侮辱，對國家不利，「我們不會再忍受這種情況了」。

川普強調，從今以後，學校將把男性踢出女子隊伍，否則將失去所有聯邦資助。

他還表示，這場常識革命（Common SenseRevolution）因政府的努力正在席捲全球。