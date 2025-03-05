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川普國會演說促廢止晶片法 台積後續補助和25%抵稅優惠恐生變

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普周二呼籲國會，應廢止拜登政府補助半導體業520億美元的晶片法，原俄亥俄州出身的參議員──副總統范斯周二起身表態支持廢除晶片法。路透
美國總統川普周二呼籲國會，應廢止拜登政府補助半導體業520億美元的晶片法，原俄亥俄州出身的參議員──副總統范斯周二起身表態支持廢除晶片法。路透

美國總統川普周二呼籲國會，應廢止拜登政府補助半導體業520億美元的晶片法，將省下的資金用於減債。他揚言「不會再給他們錢」。

川普周二晚間在國會演說中說：「你們的晶片法是個可怕、很可怕的東西，」他敦促眾院議長強生「廢除」此法，將「剩下的資金」用於「減少債務或任何你們認為合適的用途」。

這是川普目前為止就晶片法公開發表的最強烈的批評。他說：「我們不需要給他們錢」，暗示晶片業光是為了避免遭課新關稅，就會乖乖前往美國設廠。

川普支持擴大美國國內晶片製造的整體目標，但他向來批評以晶片法做為實現目標的手段。他主張祭出關稅來逼業者前來美國投資，並暗示最快下個月對進口晶片開徵關稅。川普周一曾表示，台積電（2330）追加1,000億美元在美國的投資，就是因為關稅威脅所帶來的效果。

川普周二演說中再次強調台積電的投資，並端出含台積電先前承諾總共1,650億美元的投資。台積電最初在川普上個任期內宣布計劃在亞利桑那州投資120億美元，並在拜登政府期間承諾增加至650億美元，用於建設三座晶圓廠。按拜登任內敲定的協議，台積電這三座設施可獲得晶片法66億美元的補助。

川普說：「我們不會給他們任何錢。」目前並不清楚他所指的是對台積電最新1,000億美元投資的官方支持，或是揚言取消美國政府已承諾的補助措施。

川普的談話在國會贏得掌聲，但不到三年前，這項《晶片與科學法》才在兩黨支持下過關，當時還被視為美國工業政策的重大突破。

但國會能否爭取到足夠票數來廢除晶片法，也是個未知數。數十位共和黨議員當時投票支持此立法，英特爾（Intel）當時也因此才決定在設俄亥俄州設廠，原俄亥俄州出身的參議員──副總統范斯周二竟起身表態支持廢除晶片法。

《晶片與科學法》撥款390億美元的補助，外加貸款和25%的稅負優惠，用於振興美國的半導體製造業，並投入110億美元於晶片的研發。

一般來說言，無論執政者是誰，業者普遍認為和美國政府簽訂的晶片法具有約束力。

商務部長盧特尼克周一在白宮提到對台積電的補助時表示，商務部目前並不打算提供台積電新的補助，不過，台積電仍符合25%製造投資抵稅優惠的條件。台積電上個月表示，其中補助的15億美元已經到位。

在拜登任內的最後幾周，商務部敲定逾330億美元的晶片補助金分配，除撥給台積電的66億美元外，另對三星電子補助47.45億美元，而英特爾最高可獲得78.6億美元，美光科技可拿到61億美元。

紐約州州長侯可周二說：「這立法是美光科技將1,000億美元投資和5萬個工作機會帶到紐約中部的原因，而川普卻表示他想要廢除。」

美國眾議員史坦頓（Greg Stanton）批評川普的談話是「對亞利桑那州晶片業及數萬亞利桑那州勞工的直接攻擊」。他指出，若沒有晶片法，台積電1,000億美元投資根本不可能實現。

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