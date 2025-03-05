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川普削減外館開銷 污染追蹤跟著停

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

隨著川普總統削減海外和環境支出，美國今天結束對使領館的污染追踪。這項追踪一直是重要的數據來源，尤其是在北京。

法新社報導，美國國務院稱其將終止空氣品質監測計畫的數據傳輸，並以「預算限制」為由。

美國國務院發言人表示：「當前的預算環境要求我們進行艱難的削減，不幸的是，我們無法繼續發布這些數據。」

美國國務院表示，歷史數據將保留在環境保護署（Environmental Protection Agency）的網站，但即時數據今天停止，除非資金恢復。

2008年以來，美國一直透過大使館監測空氣品質，這是為海外美國人提供的服務，但漸漸也變成分享準確科學數據的一種方式，否則這些數據可能會在海外受到審查。

2014年，中國當局在時任總統歐巴馬出席大型國際高峰會之前，禁止一款人氣應用程式（App）共享美國大使館數據。

但研究人員表示，這種透明度產生了明顯的效果，美國大使館在社群媒體發布的數據顯示，污染情況比官方數據嚴重得多，中國難堪之餘，採取了行動。

美國大使館的空氣品質數據，也常被用作污染問題嚴重的新德里的參考。

1月重返白宮以來，川普削減了包括國際合作和環境等支出，並矢言削減政府開支，優先考慮減稅。

在科技億萬富翁馬斯克的指導下，川普政府關閉了長期身處美國海外影響力努力最前線的美國國際開發總署（US Agency for International Development）。

川普還大幅削減環境人員配置，並駁回前總統拜登的一系列氣候倡議。

大使館 川普 美國

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