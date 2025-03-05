川普為砍援外資金辯護 笑非洲小國賴索托無人知

美國總統川普今天在為大幅削減援外資金辯護時，嘲弄非洲小國賴索托（Lesotho）是個「沒人聽過」的國家。

法新社報導，川普在向國會發表演說時，強調這個非洲內陸國家採行的君主立憲制，並列出一長串美國過去的援助計畫。

川普說：「有800萬美元用在非洲國家賴索托宣揚LGBTQI+。」LGBTQI+族群指的是同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人等多元性別者。

川普補充說，「沒人聽過（這個國家）」，在場的共和黨議員哄堂大笑，副總統范斯（JD Vance）和聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）則在他身後露出微笑。

賴索托是全球愛滋病毒/愛滋病（HIV/AIDS）盛行率最高的國家之一，美國一直試圖透過提供藥物和其他社會支持來解決這個問題，包括提高民眾對性少數群體的認識。

美國駐賴索托大使館指出，自2006年以來，美國承諾向賴索托提供超過6.3億美元資金，用於幫助這個國家對抗愛滋病毒/愛滋病。

美國去年也簽署一項價值3億美元的協議，透過千禧挑戰計畫（Millennium Challenge Corporation）促進賴索托的衛生和農作物生產。

川普政府上台後，幾乎全面凍結了美國對外援助，表示這不符合美國利益，最好將這些錢用於減稅。

在南非出生的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的指導下，川普實際上已關閉了美國國際開發總署（USAID）。