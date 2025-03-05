川普國會演講時間創美有史以來最紀錄 他說了什麼一次溫習

美國總統川普周二晚間向國會發表演說，暢所欲言1小時40分鐘，輕鬆創下參眾兩院聯席會議最長演講時間的記錄。他揚言會平衡聯邦預算，重申將開賣500萬美元的金卡，拿富裕移民的錢來創造工作機會並減少赤字，並自豪誇燿未提供任何補助就讓台積電加碼投資1,000億美元，民主黨浪費錢的晶片法案應予廢除。最後以「美國的黃金時期才剛要展開」做結。

減赤和減稅

川普表示，他的首要任務之一是「拯救」美國經濟，為工薪家庭提供「驚人而即時」的救濟。他指責拜登的政策推高能源價格和雜貨成本，讓蛋價失控，他「從上屆政府那裡接下一場經濟災難和通膨噩夢」，但他會讓美國再次負擔得起。

他提到新創建的政府效率部門，聲稱馬斯克領導的成本削減工作揭露「數千億美元的詐欺行為」，他說會收回這些錢用來減少債務，以對抗通膨。他感謝馬斯克的付出。

川普表示，他呼籲不對小費、加班費或老年人的社會保障福利徵稅，讓國會「為所有人」減稅。他還提醒民主黨，投票支持減稅立法，否則贏不了選戰。

對等關稅

川普指控，其他國家向美國收取的關稅比美國收的「高得多」，這並不公平，他的對等關稅將在愚人節隔天4月2日開始實施。

他怪罪墨西哥和加拿大允許芬太尼大量流入美國，害死數千美國公司，美國以前「補貼」加、墨兩國，但「以後不會再這樣做」。

他說已向外國的鋁、銅、木材和鋼材徵收25%關稅。這些關稅能帶來數兆美元，不僅僅是為了保護美國的就業，也是「為了保護國魂」。

川普預告會為美國農民推出一項「非常有利」的新貿易政策，針對從4月2日起進入美國的農產品徵關稅，以阻止「骯髒和令人作嘔」的商品從其他國家進入美國並傷害美國農民。他承認可能有「一點點調整期」，但農民將受益良多。

巴拿馬和格陵蘭

川普宣布，他將在白宮設立一個新的造船辦公室。這是為了促進美國造船業，以對抗中國大陸在該行業的主導地位。

他還說，他的政府將「收復」巴拿馬運河。

而他對格陵蘭也仍然念念不忘，指美國「總會有辦法」拿下格陵蘭。

他向格陵蘭人喊話：「我們強烈支持你們決定自己未來的權利，如果你們做選擇，我們歡迎們來美國⋯⋯我們會保證你們的安全，讓你們發財，我們一起把格陵蘭帶到你們以前從未想過的高度。」

在此之前，他表示要採取「歷史性的行動」，「從根本上擴大關鍵礦物和稀土的生產」。

和平與其他議題

川普提及感謝烏克蘭總統澤倫斯基來函，信中表示基輔「準備儘快來到談判桌」，澤倫斯基的團隊隨時準備「在川普領導下」努力追求持久的和平。

川普補充，「與此同時，我們與俄羅斯有過認真的討論」。他強調美國收到來自莫斯科「準備好迎接和平」的「強烈訊號」。

「那不是很美嗎？」他說，「是時候結束這場毫無意義的戰爭了」。

他說會要求國會撥出資金，打造一個「金穹飛彈防空盾」（golden dome missile defense shield）來保護美國。

他還發豪語，要帶領國家打造「地球上有史以來最自由、最先進、最有活力和最有主宰力的文明」。他說，美國會征服廣闊的科學前沿、帶領人類進入太空、「在火星甚至更遠的地方插上美國國旗」。