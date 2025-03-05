很能講！川普演說時間逾1個半小時 超越柯林頓創歷任總統之最
美國總統川普於台灣時間5日上午10時10分，在國會聯席會議上發表演說，是他第二任期內首次。目前演說時間已超過1個半小時，創歷任總統之最。
美國前總統柯林頓1993年的聯席會議演說時間長達1小時5分，是有紀錄以來最久。此次川普演說時間比他2017年的聯席會議演說還長，當時他大概講了1小時就結束。
BBC報導，川普演說剛開始宣揚了上任以來的政績，詳述了6周來的所作所為，接著就開始進行冗長的抱怨大會。
當他轉而談論計畫如何解決經濟和通膨問題開始，他花了大量時間列舉他所說的海外支出浪費和社會福利中不乏詐欺和濫用行為等例子。
報導笑說，演說內容就像是馬斯克在美國政府效率部（DOGE）官網上展示的「收據牆」，羅列所有不必要開支、儲蓄的去向和金額等。
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