川普國會演說╱再提台灣！台積擴大投資成2.0政績：不要關稅就來

美國總統川普當地4日晚間於國會發表第二任內首次國會演說，他表示美國「在過去幾周」收獲總額1.7兆美元的投資，包含台灣台積電最新承諾至少增加投資1000億美元，這也成為川普在演說中強調的新任期政績。

川普表示，這些投資包括：來自軟銀的2000億美元、來自OpenAI和甲骨文的5000億美元、來自蘋果的5000億美元。

川普表示，這些投資是在「沒有給他們任何錢」的情況下達成的，他還強調：「他們不想要被加關稅，所以來到美國設廠投資。」

川普接著批評拜登時代的晶片法案，並表示「這是個可怕的事情」，並對著台下民主黨人說：「你應該把它廢除掉。」

英國廣播公司（BBC）指出，截至目前，這些投資大多是承諾在美國建立製造業，資金尚未被實際投入。