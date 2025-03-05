快訊

王大陸涉殺人未遂！父子疏離爆衝突 王爸爸急切割

不當橋樑了？Messenger圖標偷偷改版 回歸Facebook版藍色

川普最新民調曝！滿意度44% 逾半數民眾不滿經濟、外交表現

聽新聞
0:00 / 0:00

川普國會演說╱再提台灣！台積擴大投資成2.0政績：不要關稅就來

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4日發表國會演說，副手范斯（後左）和眾議院議長強生（後右）起立鼓掌。法新社
美國總統川普4日發表國會演說，副手范斯（後左）和眾議院議長強生（後右）起立鼓掌。法新社

美國總統川普當地4日晚間於國會發表第二任內首次國會演說，他表示美國「在過去幾周」收獲總額1.7兆美元的投資，包含台灣台積電最新承諾至少增加投資1000億美元，這也成為川普在演說中強調的新任期政績。

川普表示，這些投資包括：來自軟銀的2000億美元、來自OpenAI和甲骨文的5000億美元、來自蘋果的5000億美元。

川普表示，這些投資是在「沒有給他們任何錢」的情況下達成的，他還強調：「他們不想要被加關稅，所以來到美國設廠投資。」

川普接著批評拜登時代的晶片法案，並表示「這是個可怕的事情」，並對著台下民主黨人說：「你應該把它廢除掉。」

英國廣播公司（BBC）指出，截至目前，這些投資大多是承諾在美國建立製造業，資金尚未被實際投入。

台積電 川普 美國

延伸閱讀

川普促國會廢止晶片法 勿再撥款給晶片業者

因應川普2.0震盪期 前進美國首選平衡型基金

川普政策不定 1月台經院製造業景氣燈號轉為低迷黃藍燈

川普國會演說 在民主黨噓聲下為經濟政策辯護

相關新聞

大家說英語？美國指定英文為官方語言，將有何衝擊？

由於美國聯邦政府長久以來，事實上就是以英語為「官方語言」，因此這個以「指定英語為官方語言」為名的行政命令，在官方語言這件事上，是象徵意義大過實際意義，最讓人詫異的，其實是在這紙行政命令中將一項已有24年歷史的行政命令撤除。

影╱川普2.0「首次國會演說」！強調復興美國夢 演講摘錄搶先看

美國總統川普於台灣時間5日上午10時，發表第二任期的首次國會演說，根據白宮聲明，這次主題為「美國夢的復興」，預計將闡述他...

川普最新民調曝！滿意度44% 逾半數民眾不滿經濟、外交表現

美國總統川普將於台灣時間5日上午10時發表第二任期以來首次國會演說。路透╱易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯...

川普國會演說╱再提台灣！台積擴大投資成2.0政績：不要關稅就來

美國總統川普當地4日晚間於國會發表第二任內首次國會演說，他表示美國「在過去幾周」收獲總額1.7兆美元的投資，包含台灣台積...

川普促國會廢止晶片法 勿再撥款給晶片業者

美國總統川普在國會聯席會議演說，呼籲終止晶片法對晶片製造商的補助。

川普國會演說 在民主黨噓聲下為經濟政策辯護

美國總統川普周二晚間向國會發表演說，他說，儘管美國經濟面臨阻力，但全國的「動能已經回來了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。