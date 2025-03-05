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川普促國會廢止晶片法 勿再撥款給晶片業者

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普在國會聯席會議演說，呼籲終止晶片法對晶片製造商的補助。路透
川普在國會聯席會議演說，呼籲終止晶片法對晶片製造商的補助。路透

美國總統川普在國會聯席會議演說，呼籲終止晶片法對晶片製造商的補助。

晶片法是對拜登政府任內對半導體業520億美元的補貼計畫，此計畫吸引台積電和英特爾在內企業投入超過4,000億美元的投資。

川普國會對著眾議院議長強生說：「你應該廢除《晶片法》。至於剩下的資金，議長先生，無論是用來減少債務還是其他用途，都由你決定。」

川普重申「對等關稅」將於4月2日生效 ，有些國家將面臨高額關稅 。他點名中國大陸、巴西、印度、墨西哥、加拿大和南韓在內多國對美國課徵的關稅高於美國對這些國家徵收的關稅。

半導體 川普 美國

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