川普國會演說╱指定倖存者是他 躲遠處看直播
美國總統川普目前正在國會聯席會議發表演說，副總統、所有內閣官員等都在場聆聽，因此美政府也已啟動「指定倖存者」機制，而此次指定倖存者是退伍軍人事務部部長柯林斯（Doug Collins），柯林斯將不會出席演說，而是在遠處安全地點觀看直播。
美國總統、副總統和國會領袖等高官一同出席活動時，就會指定一名內閣成員為「指定倖存者」，若現場發生事故將由他接任美國總統，避免政府無人接管。但川普在第二次就職典禮上並未選定指定倖存者。
柯林斯上個月就任退伍軍人事務部部長，先前曾是喬治亞州議會議員，他上任以來，一直力挺政府效率部的削減開支計畫。
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