影╱川普2.0「首次國會演說」！強調復興美國夢 演講摘錄搶先看

美國總統川普於台灣時間5日上午10時，發表第二任期的首次國會演說，根據白宮聲明，這次主題為「美國夢的復興」，預計將闡述他的內政、外交政策，以及對美國和世界的願景。

BBC獲取川普演說摘錄顯示，稱美國將在他的執政下，迎來國家歷史上最偉大和成功的時代，稱國家正在復興路上，「美國夢正在高漲，且比以往更偉大且美好」。

預計川普也將為上任來不間斷的行政命令辯護，指簽署了100項行政命令及採取的400多項行政行動，根據民調結果，美國人相信「我們的國家正朝著正確的方向前進」。

此外川普也將針對經濟問題作解釋，指責前總統拜登加劇通膨，稱首要任務就是拯救美國經濟，因為上屆政府帶來一場經濟災難和通膨噩夢。

川普預期也會大力宣傳他的關稅政策，稱美國將從中獲得數億美元，「無論他們向我們徵收多少關稅，我們都會向他們徵收關稅。他們向我們徵稅多少，我們就向他們徵多少。」

目前國會兩院參眾議員都已陸續就坐，副總統范斯、第一夫人、馬斯克等嘉賓都已到場準備聆聽川普演說。