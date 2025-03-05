專家：出售運河港口經營權 緩解巴拿馬與川普僵局

專家今天指出，香港企業長江和記實業決定將巴拿馬港口經營權售予以美國為首集團，將為這個中美洲國家脫離與美國總統川普之間的僵局提供一個便捷途徑。

法新社報導，川普一直留意何者掌控巴拿馬運河（Panama Canal）的問題，這條連通大西洋與太平洋的運河逾一世紀前由美國建造，之後移交給巴拿馬。

川普不斷揚言將動用武力收回這條運河的控制權，稱長江和記實業擁有兩個港口，分別位於運河進出口處，讓中國掌控這條戰略水路。

巴拿馬反駁中國實際掌控這條運河的說法，並採取各種動作安撫川普。美國4成貨櫃航運行經巴拿馬運河。

長江和記實業今天宣布，將把巴拿馬運河首尾兩端港口經營權讓予貝萊德集團（BlackRock）為首集團，讓引發川普憤怒的局面出現轉圜。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）拉丁美洲計畫主任蓋登（Benjamin Gedan）表示，這項交易提供巴拿馬「脫離外交危機又無需取消（長江和記實業）特許權的途徑，取消特許權將會進一步傷害巴拿馬投資環境」。

巴拿馬政府表示未插手長江和記實業的買賣，堅稱這是「民間企業間」的交易。

長江和記實業的共同執行董事陸法蘭（Frank Sixt）也指出，這項交易「純屬商業性質，與最近巴拿馬港口的政治新聞完全無關」。

但分析人士說，這讓巴拿馬總統穆里諾（Jose RaulMulino）大大鬆了一口氣，他一直承受巨大壓力，要求他減少中國在巴拿馬的足跡，同時又不觸怒這個僅次於美國的運河第二大使用者。

巴拿馬政治學家巴卡爾（Sabrina Bacal）表示：「在川普時代，商業是新的地緣政治。」