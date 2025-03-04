快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

川普重返白宮後 梅蘭妮亞罕見露面反深偽色情

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
川普夫人梅蘭妮亞3日在國會支持反色情報復法案。後為參議員克魯茲和眾院議長強生。(美聯社)
川普夫人梅蘭妮亞3日在國會支持反色情報復法案。後為參議員克魯茲和眾院議長強生。(美聯社)

美國第一夫人梅蘭妮亞．川普今天對一項旨在保護美國民眾免受「深偽」（deepfake）報復性色情影像侵害的法案表達支持，這是她自丈夫川普重返白宮後首次獨自參與公開活動。

梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）今天在國會山莊出席一場圓桌討論會，尋求外界關注「刪除非合意親密影像法案」（Take It Down Act）。

根據這項法案，在網路上公布非合意性影像的行為將被視為犯罪，這些影像往往是利用廉價且唾手可得的人工智慧（AI）工具所創造。

梅蘭妮亞坐在兩名受到深偽色情影像荼毒的少女身旁，對與會人士表示：「在現今AI推動的世界裡，侵犯隱私權的威脅令人擔憂且相當嚴重。」

她補充說：「看見這些青少年，尤其是女孩們努力應對惡意網路內容所帶來的沉重挑戰，著實令人心碎。」

法新社報導，這項由共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）提出的法案，將要求社群媒體平台和網站制定相關程序，在接獲受害者通知時迅速移除非合意親密影像，包括AI生成的色情影像。

法案已獲參院表決通過，仍須經聯邦眾議院同意。

梅蘭妮亞一邊呼籲民主、共和兩黨支持這項法案，一邊批評民主黨人沒有將通過這項法案視為優先要務。

她說：「我原本預期今天能看見更多民主黨領袖和我們攜手解決這個嚴重的問題…身為成年人，我們當然應該將美國兒童置於黨派政治之上。」

隨著AI工具普及，包括透過數位技術讓女性「寬衣解帶」的照片應用程式（App），全球規範相關技術的努力，遠遠跟不上非合意深偽內容在網路上激增的速度。

包括加州和佛羅里達州在內的寥寥數州已立法將露骨的性相關深偽內容變成可以懲罰的犯行，運動人士也正敦促國會盡快通過多項法案，以規範這類影像的製作與傳播，其中包括「刪除非合意親密影像法案」。

梅蘭妮亞表示：「在這個數位互動融入日常生活的時代，我們應該優先保護孩童免受惡意傷人的網路行為侵害。」

梅蘭妮亞 美國

延伸閱讀

台積電擴大對美投資 趙少康：賴清德別變「賴倫斯基」

與澤倫斯基大吵後 彭博：川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

川普：4月2日進口農產品加徵關稅 加墨25%、陸20%今開徵

川普新關稅政策衝擊北美汽車供應鏈 成本飆升、產業恐陷混亂

相關新聞

影響美半導體補助？美負責晶片法案的辦公室傳將裁員40%

知情人士向彭博新聞透露，美國政府負責晶片法案補助計畫的辦公室，將會裁員大約五分之二，因為川普總統上任後，大砍聯邦機構的人...

紐約甘迺迪國際機場恐爆麻疹疫情 華航確診乘客搭巴士赴費城

一名搭乘中華航空(華航)班機，由紐約甘迺迪國際機場(JFK)入境的兒童已確診帶有麻疹病毒，衛生官員警告，甘迺迪國際機場可...

不一樣的美國 一切都是錢、錢、錢

川普商人治國，重視成本效益，國家和政府也不例外。有人用「錢！錢！錢！」形容川普所有政策背後因素，盡快結束俄烏戰爭、烏克蘭...

川普重返白宮後 梅蘭妮亞罕見露面反深偽色情

美國第一夫人梅蘭妮亞．川普今天對一項旨在保護美國民眾免受「深偽」（deepfake）報復性色情影像侵害的法案表達支持，這...

可能談政府整頓和俄烏 川普3月4日國會演說先掌握

美國總統川普4日將在國會聯席會議發表演說，預計將談裁減聯邦官僚機構和顛覆全球夥伴關係的對外作為。川普政府正面臨有關國內政...

川普明早發表首次國會演說！料將聚焦4大主題 馬斯克坐哪備受關注

美國總統川普將於當地4日晚間9時（台灣時間5日上午10時），在國會聯席會議發表其第二任期的首次正式演說，雖不是國情咨文，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。