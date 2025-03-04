快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

可能談政府整頓和俄烏 川普3月4日國會演說先掌握

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統川普4日將在國會聯席會議發表演說，預計將談裁減聯邦官僚機構和顛覆全球夥伴關係的對外作為。圖為美國總統川普。法新社
美國總統川普4日將在國會聯席會議發表演說，預計將談裁減聯邦官僚機構和顛覆全球夥伴關係的對外作為。圖為美國總統川普。法新社

美國總統川普4日將在國會聯席會議發表演說，預計將談裁減聯邦官僚機構和顛覆全球夥伴關係的對外作為。川普政府正面臨有關國內政策的訴訟，歐洲也反對他對待烏克蘭的方式。

● 不算國情咨文 川普預告會宣布大事

美國Axios新聞網指出，聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson）1月底發函邀川普發表國會聯席會議演說，但這並非正式國情咨文。

美國總統在國會聯席會議的演說常被稱為國情咨文，但對上任第一年的總統而言，這類演說即便具有相同目的，也不稱為國情咨文。

這次演說的背景在於川普上任6週即大幅改革聯邦政府、裁減美國國際開發總署（USAID），還準備關閉消費者金融保護局（CFPB）；他發布諸多行政命令，其中有些是撤銷前總統拜登的政策；數天前，川普和副手范斯（JD Vance）還與烏克蘭總統澤倫斯基激烈爭執。

演說將於美東時間明晚9時（台灣時間5日上午10時）開始。川普今天在「真實社群」（Truth Social）發文表示：「明晚將非常重要。我說真的！」

● 川普預計將談俄烏、政府整頓

紐約時報指出，這預計將是川普今年1月重返白宮以來收視人數最多的一次演說，預料他將談到自己迅速讓跨境移民人數減少、透過政府效率部（DOGE）裁減政府人力，以及發布一連串行政命令等。預期他也將強調國會應通過他的立法議程，包括約4兆美元的減稅計畫。

共和黨籍聯邦眾議員喬登（Jim Jordan）說：「他將談到他所做的大事：邊境安全和他與政府效率部發現的浪費…他會繼續闡述願景，和他所希望的國家走向。」

對川普來說，這次重返國會引人矚目，他將在黃金時段獲得全國閱聽眾的關注。他上次於國會演說是在5年前，美國選民後於2020年選擇讓民主黨籍的拜登上台。川普贏得去年大選後再次執政，雷厲風行地採取一連串行動，推翻數十年來的政策和外交。

他第一任期間每年都在國會發表演說，其中有誇大之詞，也有對政敵心懷不滿的抨擊。預料他明天也一樣會利用當代美國任何一位總統任內所能擁有的最大平台之一來發聲。

川普今天暗示，他可能藉這次演說延續他上週在白宮橢圓形辦公室與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）的公開衝突。記者問及美烏是否仍有可能簽署稀土礦物協議時，川普回答：「我會讓你們知道…你們大概聽說了，我們要發表演說。」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 烏克蘭 美國

延伸閱讀

台積電擴大對美投資 趙少康：賴清德別變「賴倫斯基」

與澤倫斯基大吵後 彭博：川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

川普：4月2日進口農產品加徵關稅 加墨25%、陸20%今開徵

川普新關稅政策衝擊北美汽車供應鏈 成本飆升、產業恐陷混亂

相關新聞

影響美半導體補助？美負責晶片法案的辦公室傳將裁員40%

知情人士向彭博新聞透露，美國政府負責晶片法案補助計畫的辦公室，將會裁員大約五分之二，因為川普總統上任後，大砍聯邦機構的人...

紐約甘迺迪國際機場恐爆麻疹疫情 華航確診乘客搭巴士赴費城

一名搭乘中華航空(華航)班機，由紐約甘迺迪國際機場(JFK)入境的兒童已確診帶有麻疹病毒，衛生官員警告，甘迺迪國際機場可...

不一樣的美國 一切都是錢、錢、錢

川普商人治國，重視成本效益，國家和政府也不例外。有人用「錢！錢！錢！」形容川普所有政策背後因素，盡快結束俄烏戰爭、烏克蘭...

川普重返白宮後 梅蘭妮亞罕見露面反深偽色情

美國第一夫人梅蘭妮亞．川普今天對一項旨在保護美國民眾免受「深偽」（deepfake）報復性色情影像侵害的法案表達支持，這...

可能談政府整頓和俄烏 川普3月4日國會演說先掌握

美國總統川普4日將在國會聯席會議發表演說，預計將談裁減聯邦官僚機構和顛覆全球夥伴關係的對外作為。川普政府正面臨有關國內政...

川普明早發表首次國會演說！料將聚焦4大主題 馬斯克坐哪備受關注

美國總統川普將於當地4日晚間9時（台灣時間5日上午10時），在國會聯席會議發表其第二任期的首次正式演說，雖不是國情咨文，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。