川普明早發表首次國會演說！料將聚焦4大主題 馬斯克坐哪備受關注

美國總統川普將於當地4日晚間9時（台灣時間5日上午10時），在國會聯席會議發表其第二任期的首次正式演說，雖不是國情咨文，但演講內容備受關注。白宮官員向福斯新聞透露，川普的演講主題定為「美國夢的復興」（The Renewal of the American Dream），並將聚焦4大主題，包括其政府的施政成就、經濟政策、邊境安全措施，以及全球和平計畫。

福斯新聞報導，白宮新聞秘書李維特表示，這場演說將是「必看的電視節目」，稱川普「在短短1個月內取得的成就超過了過去4年任何一位總統，美國夢的復興正在順利進行中。」除了歡慶上任第一個月取得的非凡成功，也將概述他大膽、野心勃勃和合乎常理的未來願景。

白宮官員指出，川普將回顧其政府上任來在經濟、外交及國內政策方面的進展。

在經濟方面，川普料將強調政府為振興美國經濟所做的努力，包括吸引超過1.7億美元（約新台幣56億元）的製造業投資，像是能源生產、人工智慧（AI）等關鍵領域。此外，川普還將談及其政府應對通貨膨脹所祭出的措施，批評前總統拜登執政期間引發的經濟混亂，並承諾將持續推動經濟成長，以改善美國人民的生活水準。

在國土安全方面，川普將聚焦南部邊境議題，呼籲國會通過額外撥款，加速驅逐非法移民，並推動邊境牆建設。白宮官員表示，川普認為邊境安全攸關國家穩定，並將敦促立法機構採取更強硬措施，以防止非法移民和犯罪分子的入境。

外交政策方面，預計川普還將闡述其「恢復世界和平」計畫，特別是結束烏俄戰爭的策略，並關注以哈衝突下的人質釋放問題。白宮官員透露，川普將強調其政府如何透過外交手段實現穩定，並展現美國在全球事務中的領導地位。

演說前一天，川普3日在旗下社群媒體Truth Social上發文，「明晚很重要，我要實話實說！」對此白宮官員表示，總統將一如既往「說真話」。由於川普上任未滿一年，演說不能算是國情咨文，但運作方式與國情咨文類似，目的是展示政府的成就和政策主張。

此外，CNN引述知情人士報導，主導「政府效率部」（DOGE）整肅聯邦機構的馬斯克會在現場聆聽川普演說，並藉著出席展現川普政府的雷厲風行。

至於馬斯克會坐在哪裡也引起外媒關注。通常，美國政府高層會在總統演講時坐在講台區，而眾議院議長與副總統（兼任參議院名義領袖）則會坐在總統身後。特邀嘉賓通常會坐在觀眾席的貴賓區，目前尚不清楚馬斯克會坐在貴賓席還是出現在更顯眼的位置。