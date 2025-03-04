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出身摔角界大亨 麥馬洪獲美參院同意掌教育部

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統川普提名世界摔角娛樂公司（WWE）前執行長麥馬洪（Linda McMahon）出任教育部長。圖／美聯社
美國總統川普提名世界摔角娛樂公司（WWE）前執行長麥馬洪（Linda McMahon）出任教育部長。圖／美聯社

美國總統川普提名世界摔角娛樂公司（WWE）前執行長麥馬洪（Linda McMahon）出任教育部長，這項人事案今天獲聯邦參議院同意。川普曾表明希望解散教育部。

法新社報導，78歲的川普競選總統時承諾將教育去集中化，矢言將教育部的權力下放到各州政府。

76歲的商人麥馬洪似乎也同意這個觀點，她今年2月告訴參議院教育委員會，華府「權力過度集中」有損於教育。她說：「那要怎麼補救？資助教育自由，而不是政府。」

麥馬洪是備受歡迎的世界摔角娛樂公司共同創辦人，她於1980年到2009年效力於這家公司，擔任總裁和執行長。

她也曾在川普第一次執政時掌管小型企業署（SmallBusiness Administration）。

參議院少數黨領袖、民主黨籍的舒默（ChuckSchumer）說：「美國人民不希望看到教育經費被刪減和隨之而來的房產稅增加。但這就是確認麥馬洪女士（出任教育部長）的危險之處。」

保守派團體則樂見解散教育部的提議，他們認為，為了取回地方對教育的控制權，早該這麼做。但他們也承認，要關閉這麼大的機構並不容易。

麥馬洪是共和黨的主要捐款人之一，自2016年起就捐錢支持川普從政。

川普 教育部

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