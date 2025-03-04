美俄關係持續轉暖 路透：美國正制定清單放寬對俄羅斯制裁

路透報導，在美國總統川普致力於修復與莫斯科關係並結束烏克蘭戰爭之際，美國政府正在制定一項可能減輕對俄羅斯制裁的計畫。

報導引述消息來源稱，白宮已指示國務院和財政部列出可放寬制裁的清單，以便美國官員在未來幾天與俄羅斯代表討論。這些討論是美國政府為改善外交和經濟關係而與莫斯科展開更廣泛對話的一部分。

消息人士透露，制裁辦公室目前正在起草一份提案，解除對包括一些俄羅斯寡頭在內的特定實體和個人的制裁。

官員們在處理制裁相關工作時經常會制定所謂的選項文件。然而，白宮最近特別要求製作此類文件，凸顯川普及其顧問準備在與莫斯科達成潛在協議時放寬對俄制裁的意願。

目前尚不清楚美國可能會以放寬對俄制裁為交換何種條件。對此，白宮、國務院、財政部和俄羅斯駐美大使館皆未回應置評請求。