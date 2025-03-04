沒有談判空間！川普：如期4日起對加墨課25%關稅

美國總統川普3日表示，將於4日起對墨西哥和加拿大商品課徵25%關稅，並指跟兩國已無協商談判的空間。

川普在白宮羅斯福聽向記者表示，「明天將對加拿大和墨西哥徵收25%關稅。」稱徵收關稅是為了迫使這兩大鄰國打擊芬太尼流入美國。

川普原定從2月1日起對加拿大和墨西哥產品徵收25%的關稅，但在關稅生效前一天將該日期推遲1個月至3月4日。川普3日表示，加拿大與墨西哥已無空間避免被徵收高額新關稅。

此外川普還表示，將對中國所課關稅稅率從10%調高為20%。

川普發表上述言論後，美股重挫，道瓊工業指數下跌近700點或1.58%。