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第2任首次 川普5日國會演說

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統川普四日晚間九時（台灣時間五日上午十時）預定在國會兩院聯席會議發表演說，以闡述對美國及全球的願景。自一月廿日回任以來，他推動的新政策，已造成美國國內外出現天翻地覆的變化。

川普可望於美東時間四日晚間九時在華府國會山莊演說。川普六周前才在此宣誓就職，四年前「川粉」也在他二○二○年總統大選連任失利後衝入國會山莊。

預料川普將宣揚「回鍋」頭四十三天頒布的大量行政命令，並概述接下來一千四百一十九天任期的施政規畫。

共和黨籍阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾是川普的忠實支持者，在社群媒體Instagram發文預期川普將強調其政府至今的施政成果，並揭櫫今後四年的行動計畫。

川普及美國科技富豪馬斯克已展現試圖強硬而且迅速推動川普「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）的諸多計畫落實，即使這代表會考驗現行美國憲法對川普權力的界線，或引發美國與其盟友關係緊張。

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