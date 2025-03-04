反馬斯克…美爆抗議潮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉紐約展示中心前，1日出現抗議馬斯克參與川普政府瘦身行動的人潮。（歐新社）
特斯拉紐約展示中心前，1日出現抗議馬斯克參與川普政府瘦身行動的人潮。（歐新社）

全美各地特斯拉門市外1日聚集人潮，抗議特斯拉執行長馬斯克領導美國政府效率部（DOGE）強推聯邦政府裁員行動，希望能影響消費者不再購買特斯拉的車，並拋售特斯拉股票。

美聯社訪問赴波士頓抗議的58歲麻薩諸塞州生態學家菲利普斯，他說：「我們可以回擊伊隆（馬斯克的名字）。我們可以讓特斯拉蒙受直接的經濟損害，像是到各地展示間，抵制特斯拉，叫大家不要支持特斯拉，賣掉你的持股，賣掉你的特斯拉車。」

另一名參與波士頓示威的退休聯邦雇員說：「這個被川普和馬斯克領導的政府，已經完全脫離正軌了。我們來這裡阻止他們。我希望他們會聽到這個聲音。」

根據Tesla Takedown官網，1日這天有50多場反特斯拉示威，預計本月在美國、英國、西班牙和葡萄牙將同步上演更多抗議行動。

馬斯克2日針對財經評論員埃利希曼（Jon Erlichman）的推文（他指出華爾街預期特斯拉的2029年每股盈餘，將由2023年的不到2.9美元增加258%到9美元左右）時回應：「這會需要出色的執行力，但我認為特斯拉的獲利有可能五年內成長1,000%。」

根據Future Fund Active ETF共同創辦人及特斯拉股東布雷克的簡單計算，「獲利增長十倍」意味每股盈餘可達24至25美元，假設本益比在50倍左右，那麼2029年股價大概是1,200美元，以14%折算到今日，可得目標價714美元。

至於推動獲利增長1,000%的原因，馬斯克認為是自動駕駛技術。

巴隆周刊卻指出，自駕技術也正是特斯拉的壞消息所在。特斯拉最近在中國大陸市場推出較高階的自駕功能，收費8,000美元。早期評論卻令人失望，例如花旗集團分析師稱新功能需駕駛頻繁介入，且發生更多交通違規，「初期反饋不是那麼令人興奮」。但他預計功能會逐漸改進。

巴隆說，最好如此。否則特斯拉很難說服消費者砸重金購買，畢竟它的對手比亞迪的駕駛輔助產吅毋須支付額外費用。

特斯拉 美國 馬斯克

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