快訊

永和將有39樓超高層大樓 遠雄奪「史上最複雜都更案」投資額190億

女性平均壽命顯著超過男性 研究揭4大因素：長命≠生活品質更好

中職／兄弟公布談薪結果 許基宏5年合約均薪80萬、李振昌再簽複數年

美國示威者反對DOGE 齊聚特斯拉店面抗議馬斯克

中央社／ 波士頓3日綜合外電報導
特斯拉執行長馬斯克。美聯社
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

示威者近日聚集在美國各地的電動車大廠特斯拉店面外頭，抗議特斯拉執行長馬斯克，以及他代表美國總統川普推動的削減政府支出行動。

美聯社報導，這些3月1日進行的示威活動，是北美洲和歐洲對於馬斯克（Elon Musk）在華府扮演破壞性角色的日益強烈反彈聲浪一環。

批評川普（Donald Trump）以及馬斯克的人士，希望阻止民眾購買特斯拉（Tesla）電動車，並企圖予以汙名化。

自由派團體近幾週來一直籌備反特斯拉的抗議活動，希望激發民眾反對馬斯克領導的美國政府效率部（DOGE），並激勵仍因川普去年11月勝選而士氣低落的民主黨支持者。

參加波士頓示威活動、來自麻薩諸塞州紐頓（Newton）的58歲生態學家菲力普斯（NathanPhillips）說道：「我們可以報復馬斯克。」

他還指出：「我們可以透過出現在特斯拉各地店面的展示廳發動抵制，並告訴所有人離開、賣掉手中的股票、賣掉特斯拉電動車，對特斯拉造成直接的經濟損失。」

馬斯克正接受川普的指示，削減聯邦政府支出並大幅裁員，他認為川普的勝選，賦予川普和他重組美國政府的權力。

白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）表示：「抗議活動無法阻止川普總統和馬斯克兌現成立DOGE的承諾，並讓我們的聯邦政府更有效率，對全國各地辛勤工作的美國納稅人更加負責。」

美聯社透過電子郵件請求置評，但特斯拉公司尚未回覆。

川普 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

川普3/4國會演說 預料宣揚政績與闡述4年施政方針

分析：川普對烏克蘭粗暴 但7個理由不會出賣台灣

又當爸了！馬斯克再得1子 擁至少14名子女

中車主實測特斯拉FSD 闖紅燈、壓實線「開一趟扣完12分」

相關新聞

美國示威者反對DOGE 齊聚特斯拉店面抗議馬斯克

示威者近日聚集在美國各地的電動車大廠特斯拉店面外頭，抗議特斯拉執行長馬斯克，以及他代表美國總統川普推動的削減政府支出行動

川普3/4國會演說 預料宣揚政績與闡述4年施政方針

美國總統川普明天將在國會參眾兩院聯席會議發表演說，闡述他對美國及世界的願景。川普今年1月就任以來，他的「美國優先」世界觀...

女性平均壽命顯著超過男性！紐時援引科研揭「4大因素」

紐約時報報導，無論生活在哪裡、收入高低或生活品質，全球女性平均壽命顯著超過男性，不過原因很複雜，比較長命也未必意味著比較...

葛謨誇疫情政績：我能再次解救紐約 抗議者批他「連環性騷犯」

前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)於3月1日宣布參選紐約市長，稱將大膽行動，扭轉紐約市現今所處的困局；2日他在宣...

關注以巴占領區「你的國 我的家」 奪奧斯卡最佳紀錄片

第97屆奧斯卡金像獎頒獎典禮(Academy Awards )2日晚間登場，「跳痛之旅」(A Real Pain)的基倫...

罹患帶狀疱疹 哈里遜福特臨時缺席奧斯卡

據「娛樂週刊」(Entertainment Weekly)報導，「星際大戰」、「印第安納瓊斯」系列電影主角、現年83歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。