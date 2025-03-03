俞大㵢赴胡佛研究所交流：台灣對美是資產非負擔

駐美代表俞大㵢與胡佛研究所學者交流表示，川普總統多次提到台灣，台灣正努力確保台美關係持續穩健發展。他強調，台灣並非阿富汗，不需要投入大量資金或派駐軍隊來支撐運作，對美國而言，台灣應是資產而不是負擔。

俞大㵢近日赴舊金山參加駐舊金山辦事處新館舍啟用典禮，期間與史丹佛大學胡佛研究所（HooverInstitution）學者對談，這也是他在2023年12月擔任駐美代表後首度至胡佛研究所交流，就川普（DonaldTrump）執政下的台美關係分享看法。

俞大㵢指出，他35年多的外交生涯一直在對抗中國各種形式的外交脅迫，「他們（中國）推翻民主與資本主義，以及將台灣納入其版圖的最終目的不會改變」。

俞大㵢說，台灣須堅定決心應對任何可能的攻擊。台灣正進行軍事改革，引入新的島嶼防禦戰略，取代過去的作戰模式，且在這方面已取得一定成效，這標誌著台灣在應對威脅方面的根本性變革，特別是在不對稱作戰、灰色地帶戰術及後備軍隊改革方面。

俞大㵢也表示，為了強化自我防衛，台灣的國防預算一直穩步增加，總統賴清德也指出，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到國內生產毛額（GDP）3%以上的目標。

對於川普曾多次提到台灣，稱「台灣偷走美國的晶片生意」，俞大㵢重申，台灣確實在半導體產業當中扮演關鍵角色，但「台灣並不是美國的競爭對手，我們的角色主要是為美國企業代工製造」。台灣是全球供應鏈的重要一環。

對於全球晶片供應高度依賴台灣的爭論，俞大㵢說明，將部分產能布局到美國及其他國家，對政府而言並非壞事。「我們無法將所有生產集中在台灣，在主要客戶所在地附近設立工廠是合理的。但仍會以台灣為核心，最新一代的晶片將在台灣研發」。

俞大㵢強調，「台灣是一項資產，而非一種負擔。我們不是阿富汗」。台灣不似阿富汗，不需要美國投入大量資金或派駐軍隊來維繫支撐經濟社會的正常運作。

從去年台灣漁船遭中共扣押，到今年台灣發生多起海底電纜遭破壞事件，胡佛研究所學者直言中國的灰色地帶戰術似乎已沒有那麼灰色，也關切兩岸溝通對話的問題。

俞大㵢表示，自前總統蔡英文上任後，台灣與中國間的高層溝通機制幾乎中斷。這或許是因為中國從未承認台灣是一個獨立的主權實體，而把台灣視為是國共內戰未結束的「內部問題」。因此，中國願意與國民黨人士對話，但拒絕與其他政黨接觸。

有學者詢問俞大㵢對於當前台美關係的優先事項為何。俞大㵢說，在華府的首要優先事項是國家安全與國防，因為這關乎台灣的生存問題。此外，也必須確保台灣守護和平與穩定的立場能夠獲得美國及盟友的支持。

針對川普近期對台灣的相關談話，俞大㵢表示，有報導提到台積電或鴻海正在與某些公司洽談，不管結果為何，確實有些事情在醞釀當中，當時機成熟時，或許就會公開宣布。

俞大㵢也特別指出，雖然川普提到台灣有些負面言論，但這不一定是壞事。全球有190幾個國家，要被美國總統親自點名也不容易，至少川普心裡有台灣，最終，這將促成一個雙方都能接受的結果。

針對晶片技術發展，俞大㵢補充強調，半導體人才仍然嚴重短缺，隨著人工智慧（AI）等尖端科技發展，將需要大量人才，台美在這方面的攜手合作至關重要。