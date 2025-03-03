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女性平均壽命顯著超過男性！紐時援引科研揭「4大因素」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國女性預期壽命約為80歲，男性則為75歲。圖 /紐約時報
美國女性預期壽命約為80歲，男性則為75歲。圖 /紐約時報

紐約時報報導，無論生活在哪裡、收入高低或生活品質，全球女性平均壽命顯著超過男性，不過原因很複雜，比較長命也未必意味著比較健康。至於導致男女壽命差距的原因，目前科學界的研究大致可能歸因於以下4個因素：基因荷爾蒙生活行為社會環境

舊金山加州大學神經學博士杜泊（Dena Dubal）指出，女性平均壽命長於男性的現象「在世界各地是非常顯著的現象，即使飢荒、疫情和糧食匱乏期間皆是如此」。這個現象也適用於大多數哺乳類動物。

追究背後原因非常複雜，也不太明確。而且，長命未必代表生活品質更好。南加大戴維斯老齡科學應用研究和管理學院副教授貝永（Bérénice Benayoun）指出，女性的健康壽命，也就是健康生活的年數，往往比男性短。

學界正努力找出男女衰老的差異，希望藉此延長兩性的壽命和健康壽命。而科學家目前發現基因可能是原因之一。

越來越多研究表明，女性的性染色體X可能會影響壽命，儘管目前尚不清楚具體機制。根據杜泊實驗室2018年一項研究，有2個X染色體和卵巢的小鼠壽命最長，其次是有2個X染色體和睪丸的小鼠，擁有各1個XY染色體的小鼠壽命較短。

杜泊指出：「第2個X染色體似乎具備什麼，在讓小鼠免於早死方面發揮作用。如果第2個X染色體有什麼類似不老噴泉的東西呢？」

其次，研究人員也在鑽研雌激素在壽命中的作用，尤其對免疫系統的影響。

貝永援引可靠數據表示，女性免疫系統至少在更年期前往往表現更好，更有效且能做出反應。整體而言，男性「對感染的反應差很多」，而這又會影響、縮短壽命。另外，停經較晚的女性，一般指超過50歲，比停經較早的女性壽命更長。更年期時，雌激素濃度下降，女性免疫系統似乎會減弱。

再者，行為模式是造成男女壽命差的關鍵因素。杜克大學老齡研究專家博拉薩（Kyle Bourassa）表示，女性吸菸或酗酒的機率通常低於男性，這些行為對死亡率有顯著影響。

博拉薩也談到，相較男性，女性更傾向採取「有利於健康的行為」，比如繫安全帶、每年體檢。不只如此，女性比男性愛好社交，讓她們較免於社交孤立和孤獨等負面影響。2023年一項分析發現，女性死於藥物過量或自殺的可能性也較小。

最後，在外部因素上，芝加哥伊利諾大學社區健康科學教授村松直子（Naoko Muramatsu）表示，在更廣泛的社會層面上，戰爭和槍枝暴力等問題對男性影響更大。

新冠疫情期間，男性死亡率高於女性。研究表明，男性更有可能從事接觸病毒的工作，或更可能無家可歸又或是被囚禁。這些都會影響死亡率。

哥倫比亞大學公衛環境健康科學副教授柯恩（Alan Cohen）提出，歸根究柢，是所有這些因素的結合決定壽命差距，而「這些因素可能有上千種組合」。

死亡率 科學家

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