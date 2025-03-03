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達美客機翻覆不到2周又出意外！機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

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達美客機翻覆不到2周又出意外！機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
達美航空2日傳出航班起飛不久後機艙偵測到「煙味」而緊急折返，所幸人機均安。圖為達美航空客機示意圖，非文中折返班機。美聯社
達美航空2日傳出航班起飛不久後機艙偵測到「煙味」而緊急折返，所幸人機均安。圖為達美航空客機示意圖，非文中折返班機。美聯社

美國達美航空上月17日才在加拿大發生翻覆事故，昨天又傳出一架1398號航班出意外，起飛不久後機艙偵測到「煙味」而緊急折返，所幸飛機平安降落，全機92人均平安無事。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這架1398號航班，型號為空中巴士A220客機，2日上午8時48分從波士頓洛根國際機場起飛，原定中午抵達路易斯安那州紐奧良市。但在起飛後不久，機艙偵測到煙味而緊急折返，達美並未詳細說明煙味的原因，或機艙內是否有煙霧。

達美證實班機立即宣布緊急狀態，以獲得航管優先權，班機於上午9時35分左右安全返航。

另外，緊急應變人員也在飛機降落時與飛機會合，所幸飛機上87名乘客、3名空服員和2名飛行員均平安無事。

美國聯邦航空管理局（FAA）表示正在調查事件原因，達美也緊急安排乘客轉搭其他航班，務求降低對旅客的影響。

機艙 美國 航班

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