英歐洲領導人聯手草擬烏克蘭和平方案 爭取川普支持

歐洲領導人周日在倫敦就烏克蘭局勢舉行緊急峰會，英國首相施凱爾表示，與會領導人同意制定一項烏克蘭和平計畫，並將提交美國，補強華府也可相對提供烏克蘭安全保障。

烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普周五在白宮會談不歡而散，提前結束在華府訪行。歐洲領導人則在峰會上表達對澤倫斯基的強力支持，並承諾將擴大對烏克蘭的援助。

歐洲領導人一致認為，必須增加國防支出，向川普展現歐洲有能力自我防衛。歐盟行政機關歐洲委員會主席范德賴恩還建議歐盟適度放寬對債務上限的規定。

施凱爾周六熱情迎接心情明顯受挫的澤倫斯基，會後表示，英國、烏克蘭、法國以及其他國家將組成「有志同盟」，共同制定一項和平計畫，再提交川普。

施凱爾說：「現在不是繼續空談的時候，而是該採取行動的時候。要挺身而出，起而領導並團結起來，促成公正且持久的和平新計畫。」

不過，與會領導人並未提供計畫的具體細節。在峰會舉行之前，法國總統馬克宏接受《費加羅報》訪問時表示，計畫可能納入為期一個月涵蓋海空、但不包括地面戰鬥的停 火計畫。他也提到，若能達成較實質的和平協議，歐洲將派出維和部隊。不過，目前還不清楚其他國家是否同意這些條件。

澤倫斯基向記者表示，烏克蘭不會在和平協議中割讓任何領土給俄羅斯，並重申他仍然願意和美國簽署礦產資源協議。

澤倫斯基還說，他相信自己可以修復和川普的關係，但談判必須關起門來談。「已發生的這種（會談）形式，我認為沒有帶給我們身為夥伴的任何正面或額外的益處。」

澤倫斯基周一重申，烏克蘭每天都感受到來自美國的支持，對此心懷感激，同時承諾將展開更多外交努力加強雙方團結。

歐洲目前正努力確保烏克蘭不會在任何談判中被邊緣化，尤其是在白宮衝突後，引發美國可能撤銷對烏克蘭的支持並接受俄羅斯談判條件的疑慮。

多位歐洲領導人表示，他們必須增加國防支出，如此也有助於拉攏川普，願意在促成和平後也承諾美方的安全保障。

范德賴恩說：「在長期的國防投資不足之後，現在極為重要的是在接下來能長時間加大國防投資。」她表示，歐洲需要將「烏克蘭變成一隻鋼鐵豪豬，讓入侵者難以消受」。

歐洲缺乏美國所擁有的武器裝備以及充足的彈藥庫存，因此希望說服川普相信歐洲有能力自我防衛，但俄羅斯只有在美國支持的和平協議下才會遵守相關條款。