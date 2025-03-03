白宮會議以禱告開始 川普內閣歸榮耀給神

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

「主啊，我們祈禱能以正義的分辨力來領導國家。」「以耶和華為神的那國是有福的！」美國總統川普日前以祈禱開啟上任後首場白宮內閣會議，由曾擔任浸信會牧師的房屋和城市發展部長特納主持，全體內閣成員一同低頭默禱，為美國未來發揮基督信仰禱告。

內閣會議祈禱文

《Daily Citizen》報導，當天白宮內閣會議室中，特納部長站在川普總統的身後，帶領會眾一同禱告：「天父，我們感謝您給予我們這份莫大的榮幸，讓我們能夠來到您面前。我們感謝您讓我們看到這一天。感謝川普總統任命我們、欽點我們做這項工作。」

接著，特納為內閣團隊祈禱：「天父，我們祈禱您給予總統和副總統智慧，使他們能夠領導國家。主啊，我們祈禱能以正義的明辨力來領導。當我們在每一個部會、每一個崗位上為這個國家的人民服務時，我們都會謙卑地站在祢面前，按照祢呼召我們的方式來領導。」

「以耶和華為神的那國是有福的！」《基督教廣播網》指出，特納感謝上帝給予機會，期盼能「恢復對這個國家的信仰，並為美國人民帶來福祉，在會議的談話中歸榮耀給神。」

願上帝與美國同在

事實上，以祈禱開啟政府職能已成為美國傳統，最早可追溯至1774年美國即將建國之際，參議院和眾議院首次任命一名牧師負責主持內閣會議的禱告。如今，川普內閣也遵循這項傳統，將美國未來交託神手中。

社群媒體的反應十分正面，許多人稱這次禱告是一道新鮮空氣，表明人們無法做任何超越上帝權威的事情，也願上帝與美國同在。

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