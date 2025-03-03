快訊

麥當勞性侵案…加害人非富二代！打工13年升主管 「求少女撤告」私訊對話曝

跑步多快才算有在跑？專家建議各年齡層應追求的速度指南

人人都想衝東京！日本拚觀光客翻倍 機場運能扛得住？

川普欲加拿大成第51州 杜魯道將與英王談捍衛主權

中央社／ 倫敦2日綜合外電報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，他將與英國國王查爾斯三世（King Charles III）討論有關捍衛加拿大主權的問題；美國總統川普多次主張加拿大應成美國第51州。

法新社報導，川普的言論在加拿大引發公憤，政府官員堅決拒絕討論加拿大成為美國一部分的可能性。

杜魯道表示，明天與加拿大國家元首查爾斯三世會面時，希望能「討論對加拿大及加拿大人重要的議題」。

正在倫敦參加討論烏克蘭議題峰會的杜魯道說：「我可以告訴大家，對加拿大人而言，當前最重要的事情莫過於捍衛我們的主權與國家獨立。」

自去年11月成功連任以來，川普對加拿大的主權問題格外執著。他經常將加拿大稱為「第51州」，並以「州長」這個稱呼來貶低杜魯道，而非稱他為總理。

川普已下令對這個主要的美國貿易夥伴徵收關稅，新措施將於本月4日生效；他還說，如果加拿大成為美國的一部分，便能避免關稅。

杜魯道上個月警告，川普不斷提及將加拿大併入美國以獲取其自然資源，是一個「真實存在的問題」。

有些加拿大人公開質疑，為何查爾斯三世沒有發聲捍衛加拿大。根據慣例，英國君主處理涉及大英國協成員國加拿大事務時，僅會依照總理建議行事。

加拿大 查爾斯三世 美國

延伸閱讀

FED六月降息？他猜「川普1招」會更早 網曝：不能買債了

澤倫斯基：相信可以挽救與川普和對美關係

本周開盤前 五件國際事不可不知

【專家之眼】美國還是民主國家？

相關新聞

美再遞橄欖枝！上周暫停對俄羅斯網路攻擊 紐時指有2目的

紐約時報引述前現任官員報導，美國國防部長赫塞斯上周下令網路司令部暫停針對俄羅斯的網路攻擊行動。這是在川普與澤倫斯基爭執之...

美擋非法移民 南部邊境增3千兵力

美國總統川普嚴厲打擊非法移民，越境人數已大幅減少，但國防部長赫塞斯仍下令向南部邊境增派二千五百至三千名現役兵力，阻非法移...

白宮會議以禱告開始 川普內閣歸榮耀給神

「主啊，我們祈禱能以正義的分辨力來領導國家。」「以耶和華為神的那國是有福的！」美國總統川普日前以祈禱開啟上任後首場白宮內閣會議，由曾擔任浸信會牧師的房屋和城市發展部長特納主持，全體內閣成員一同低頭默禱，為美國未來發揮基督信仰禱告。

【專家之眼】美國還是民主國家？

川普總統攪動美國內外，是撥亂反正？還是撥正反亂？川普還有意將美國變成一家公司，不但向烏克蘭討債，還發行金卡滿足一些人的美...

川普上任後簽署多達79道行政命令 橫跨外交、跨性別、移民等議題

1月20日重返白宮以來，川普已簽署多達79項行政命令，橫跨外交政策到跨性別權利等議題

川普力挺加密貨幣 上任以來比特幣表現卻不如黃金…原因曝光！

儘管美國總統川普在競選時都展現力挺加密貨幣的態度，不過，從他1月上任以來，在通膨避險心理、地緣政治憂慮以及關稅戰陰霾等因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。