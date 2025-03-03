美擋非法移民 南部邊境增3千兵力

美國總統川普嚴厲打擊非法移民，越境人數已大幅減少，但國防部長赫塞斯仍下令向南部邊境增派二千五百至三千名現役兵力，阻非法移民湧入。

華爾街日報引述了解內情人士報導，赫塞斯上任後於一月卅一日首次與墨西哥高級軍事官員通電話時說，如果墨西哥不處理該國政府與販毒集團之間的勾結，美國軍方準備採取單方面軍事行動。

匿名人士表示，參加電話會議的墨西哥高層感到震驚和憤怒，認為赫塞斯是說美國要在墨西哥境內採取軍事行動。五角大廈拒絕置評。

五角大廈一名匿名官員表示，赫塞斯二月廿八日批准了有關命令，增派美軍主要來自科羅拉多州卡森堡的第四步兵師第二史崔克裝甲旅，還有工程、情報等人員。

川普在一月廿日上任首日簽發的行政命令，已指示五角大廈派出一千五百名兵力，加入已在邊境的約二千二百名現役部隊及數千名國民兵，阻截非法移民。

赫塞斯二月到南部邊境視察後說，會盡一切努力支持川普制止非法移民。加上這次增派的三千人，邊境的現役美軍人數已接近七千人。

川普首屆政府期內，有多達八千名美軍部署到邊境，基本任務僅限於架設鐵絲網、向聯邦海關與邊境保護局提供後勤支援，與戰鬥及軍事行動無關。

他再度入主白宮後，現役軍人主要是協助偵查及逮捕試圖非法進入美國的人。然而這次增派的史崔克裝甲旅屬於作戰部隊，史崔克裝甲車是一種輕型攻擊車，最多可搭載十一人，配備機槍及榴彈發射器，過去曾參與伊拉克及阿富汗戰鬥。目前尚不清楚部署到邊境的史崔克裝甲車會否配備這些武器。